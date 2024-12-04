https://ria.ru/20241204/dogovor-1987228021.html

Договор о Союзном государстве открыт для других стран, заявил Назарук

Договор о Союзном государстве открыт для других стран, заявил Назарук - РИА Новости, 04.12.2024

Договор о Союзном государстве открыт для других стран, заявил Назарук

Договор о создании Союзного государства Белоруссии и РФ открыт для присоединения к нему других стран, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД республики... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:23

2024-12-04T06:23

2024-12-04T06:29

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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Договор о создании Союзного государства Белоруссии и РФ открыт для присоединения к нему других стран, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД республики Игорь Назарук. "Формально он открыт для присоединения других государств, которые полностью разделяют все концептуальные подходы, решения, уже принятые Республикой Беларусью и Российской Федерацией", - сказал Назарук. Он обратил внимание, что такой высокий уровень взаимодействия, который дает Союзный договор, не предусмотрен ни в одном из международных договоров, нигде на планете. "Это – беспрецедентный уровень взаимодействия, такого нет ни в ЕС, ни в соглашениях США с их союзниками", - констатировал собеседник. "Если то или иное государство будет готово присоединиться к Союзному государству, эта заявка будет внимательно рассмотрена на уровне наших глав государств и правительств, и будет принято соответствующее решение. Отторжения на этот счет, предубеждений в отношении каких-то государств у нас нет", - добавил он. Вместе с тем, отвечая на вопрос о наличии на данный момент запроса о присоединении со стороны какого-либо государства, Назарук заметил, что "в это непростое время, когда в отношении Беларуси и России действуют санкции со стороны западных стран, все осторожничают". "Но давайте посмотрим на происходящее под другим углом. Посмотрим на процессы, происходящие вокруг ШОС, посмотрим на очередь желающих стать членами БРИКС. Это говорит о том, что большинство стран, большинство населения планеты разделяют подходы, выработанные на этих площадках. Во что это будет потом трансформировано – в ООН "2.0" или в какое-то другое интеграционное образование со своим функционалом – время покажет", - сказал замминистра. Он особо подчеркнул, что "мир точно стал полицентричным". "Мы ушли от однополярности и доминирования одного государства над всеми другими. Каждый из нас имеет права и возможности, каждое государство уникально, а не только какой-то "круг избранных". На основе взаимного уважения, признания суверенитета, на основе партнерства и взаимовыручки будут выстраиваться интеграционные связи между странами, будут выстраиваться новые объединения. И за такими объединения перспектива, будущее", - заявил Назарук.

https://ria.ru/20241204/vooruzhenie-1987224405.html

https://ria.ru/20240306/sg-1931408973.html

https://ria.ru/20241203/rachkov-1987101991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, сша, евросоюз, шос, брикс, в мире