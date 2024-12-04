В Раде раскрыли, как Зеленский "повлиял" на ситуацию в Южной Корее
Депутат Рады Дмитрук связал обострение в Южной Корее с проклятием Зеленского
© AP Photo / Jae C. HongЮн Сок Ёль и Владимир Зеленский
© AP Photo / Jae C. Hong
Юн Сок Ёль и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук связал в Telegram-канале обострение обстановки в Южной Корее с так называемым проклятием Владимира Зеленского.
"Черная метка", — пошутил он, выложив фотографию Зеленского с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.
"Черная метка", — пошутил он, выложив фотографию Зеленского с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.
Маск назвал ситуацию в Южной Корее шокирующей
Вчера, 06:14
В Сети не раз обращали внимание на фотографии со встреч главы киевского режима с европейскими политиками, которых после этого вычеркивало из политической жизни. Среди них и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, ныне покойный премьер Японии Синдзо Абэ, а теперь и вице-президент США Камала Харрис, которая проиграла Дональду Трампу в президентской гонке.
Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целого ряда высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целого ряда высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов высказался против. Однако Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Он заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.