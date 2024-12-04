https://ria.ru/20241204/deti-1987277874.html

В Подмосковье с начала года родилась 661 двойня и восемь троен

В Подмосковье с начала года родилась 661 двойня и восемь троен - РИА Новости, 04.12.2024

В Подмосковье с начала года родилась 661 двойня и восемь троен

В Подмосковье с начала года на свет родились 661 двойня и восемь тройняшек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:02

2024-12-04T12:02

2024-12-04T12:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Подмосковье с начала года на свет родились 661 двойня и восемь тройняшек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала года в Московской области на свет появились 661 двойня и восемь троен. В Подмосковье для ведения беременности и родов созданы комфортные условия. В наших родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты. Также родильные дома и перинатальные центры оснащены всем необходимым медицинским оборудованием", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что женщинам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, занятия в школах будущих мам и многое другое. Кроме того, в родовспомогательных учреждениях региона будущим мамам доступны различные виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, партнерские, а также в сопровождении доулы (помощницы в родах). Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье", а также в едином кол-центре системы родовспоможения региона.

https://ria.ru/20241012/inkubator-1977751095.html

https://ria.ru/20241030/podmoskove-1980885549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье)