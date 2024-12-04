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Следователи проверят информацию о незаконном вывозе детей из России - РИА Новости, 04.12.2024
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09:09 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/deti-1987240395.html
Следователи проверят информацию о незаконном вывозе детей из России
Следователи проверят информацию о незаконном вывозе детей из России - РИА Новости, 04.12.2024
Следователи проверят информацию о незаконном вывозе детей из России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о возможном незаконном вывозе детей из России, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:09
2024-12-04T09:09
происшествия
россия
приморский край
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о возможном незаконном вывозе детей из России, сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечается в публикации, в СМИ обсуждается проблема продажи и вывоза за рубеж несовершеннолетних. Согласно появившейся информации, в некоторых регионах России действуют некоммерческие организации, занимающиеся такой деятельностью."Глава ведомства дал поручение руководству следственных управлений СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по озвученной проблеме и о мерах процессуального реагирования", — пишет пресс-служба ведомство.На прошлой неделе Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство детей в городе Таганроге Ростовской области. Управление СК сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами.
https://ria.ru/20241128/bastrykin-1986334137.html
россия
приморский край
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происшествия, россия, приморский край, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи проверят информацию о незаконном вывозе детей из России

СК проверит информацию о незаконном вывозе детей из России

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о возможном незаконном вывозе детей из России, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается в публикации, в СМИ обсуждается проблема продажи и вывоза за рубеж несовершеннолетних. Согласно появившейся информации, в некоторых регионах России действуют некоммерческие организации, занимающиеся такой деятельностью.
«
"Глава ведомства дал поручение руководству следственных управлений СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по озвученной проблеме и о мерах процессуального реагирования", — пишет пресс-служба ведомство.
На прошлой неделе Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство детей в городе Таганроге Ростовской области. Управление СК сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Бастрыкин запросил доклад по делам об истязании ребенка в Кузбассе
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ПроисшествияРоссияПриморский крайСвердловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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