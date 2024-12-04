https://ria.ru/20241204/deti-1987240395.html

Следователи проверят информацию о незаконном вывозе детей из России

Следователи проверят информацию о незаконном вывозе детей из России - РИА Новости, 04.12.2024

Следователи проверят информацию о незаконном вывозе детей из России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о возможном незаконном вывозе детей из России, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:09

2024-12-04T09:09

2024-12-04T09:09

происшествия

россия

приморский край

свердловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о возможном незаконном вывозе детей из России, сообщается в Telegram-канале ведомства.Как отмечается в публикации, в СМИ обсуждается проблема продажи и вывоза за рубеж несовершеннолетних. Согласно появившейся информации, в некоторых регионах России действуют некоммерческие организации, занимающиеся такой деятельностью."Глава ведомства дал поручение руководству следственных управлений СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по озвученной проблеме и о мерах процессуального реагирования", — пишет пресс-служба ведомство.На прошлой неделе Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство детей в городе Таганроге Ростовской области. Управление СК сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами.

https://ria.ru/20241128/bastrykin-1986334137.html

россия

приморский край

свердловская область

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происшествия, россия, приморский край, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)