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Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы - РИА Новости, 04.12.2024
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20:01 04.12.2024 (обновлено: 20:54 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/dagestan-1987410140.html
Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы
Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы - РИА Новости, 04.12.2024
Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы
Некоторые жители Дагестана незаконно вмешались в газораспределительные пути, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:01
2024-12-04T20:54
происшествия
махачкала
сергей меликов
жкх
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Некоторые жители Дагестана незаконно вмешались в газораспределительные пути, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Как это можно охарактеризовать? Глупость? Жадность? Склонность к самоуничтожению и уничтожению окружающих? &lt;...&gt; Сэкономленные рубли вернут вам родных и любимых людей, если случится трагедия?" — написал он.Меликов рассказал, что в поселке Ленинкент в Махачкале после рейда устранили нарушения в газоснабжении более чем 20 частных домов. Жители врезались в газовую трубу и протягивали резиновый шланг для пользования газом.Отмечается, что тему незаконного присоединения к системе газоснабжения поднимали неоднократно, а за подобные проступки нарушителям грозит ответственность — вплоть до уголовной.
https://ria.ru/20241129/melikov-1986578817.html
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происшествия, махачкала, сергей меликов, жкх
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, ЖКХ
Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы

Меликов возмутился незаконным потреблением газа в Махачкале

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Некоторые жители Дагестана незаконно вмешались в газораспределительные пути, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
"Как это можно охарактеризовать? Глупость? Жадность? Склонность к самоуничтожению и уничтожению окружающих? <...> Сэкономленные рубли вернут вам родных и любимых людей, если случится трагедия?" — написал он.
Меликов рассказал, что в поселке Ленинкент в Махачкале после рейда устранили нарушения в газоснабжении более чем 20 частных домов. Жители врезались в газовую трубу и протягивали резиновый шланг для пользования газом.
Отмечается, что тему незаконного присоединения к системе газоснабжения поднимали неоднократно, а за подобные проступки нарушителям грозит ответственность — вплоть до уголовной.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на стенде РИА Новости на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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