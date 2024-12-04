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Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы
Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы - РИА Новости, 04.12.2024
Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы
Некоторые жители Дагестана незаконно вмешались в газораспределительные пути, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:01
2024-12-04T20:01
2024-12-04T20:54
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Некоторые жители Дагестана незаконно вмешались в газораспределительные пути, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Как это можно охарактеризовать? Глупость? Жадность? Склонность к самоуничтожению и уничтожению окружающих? <...> Сэкономленные рубли вернут вам родных и любимых людей, если случится трагедия?" — написал он.Меликов рассказал, что в поселке Ленинкент в Махачкале после рейда устранили нарушения в газоснабжении более чем 20 частных домов. Жители врезались в газовую трубу и протягивали резиновый шланг для пользования газом.Отмечается, что тему незаконного присоединения к системе газоснабжения поднимали неоднократно, а за подобные проступки нарушителям грозит ответственность — вплоть до уголовной.
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происшествия, махачкала, сергей меликов, жкх
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, ЖКХ
Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы
Меликов возмутился незаконным потреблением газа в Махачкале