https://ria.ru/20241204/dagestan-1987410140.html

Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы

Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы - РИА Новости, 04.12.2024

Глава Дагестана обратился к жителям из-за незаконных врезов в газопроводы

Некоторые жители Дагестана незаконно вмешались в газораспределительные пути, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:01

2024-12-04T20:01

2024-12-04T20:54

происшествия

махачкала

сергей меликов

жкх

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Некоторые жители Дагестана незаконно вмешались в газораспределительные пути, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Как это можно охарактеризовать? Глупость? Жадность? Склонность к самоуничтожению и уничтожению окружающих? <...> Сэкономленные рубли вернут вам родных и любимых людей, если случится трагедия?" — написал он.Меликов рассказал, что в поселке Ленинкент в Махачкале после рейда устранили нарушения в газоснабжении более чем 20 частных домов. Жители врезались в газовую трубу и протягивали резиновый шланг для пользования газом.Отмечается, что тему незаконного присоединения к системе газоснабжения поднимали неоднократно, а за подобные проступки нарушителям грозит ответственность — вплоть до уголовной.

https://ria.ru/20241129/melikov-1986578817.html

махачкала

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происшествия, махачкала, сергей меликов, жкх