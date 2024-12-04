https://ria.ru/20241204/chuvashiya-1987277706.html

Новый дом культуры открылся в Чувашии в рамках нацпроекта

Новый дом культуры открылся в Чувашии в рамках нацпроекта - РИА Новости, 04.12.2024

Новый дом культуры открылся в Чувашии в рамках нацпроекта

В Козловском округе Республики Чувашия открылся Карачаевский сельский дом культуры, построенный в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:02

2024-12-04T12:02

2024-12-04T12:02

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Козловском округе Республики Чувашия открылся Карачаевский сельский дом культуры, построенный в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" и оказывающий услуги жителям сразу четырех населенных пунктов: села Карачево, а также деревень Илебары, Ягунькино и Толбаево, сообщает пресс-служба администрации республики. Новый дом культуры в рамках рабочей поездки в Козловский округ открыл глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что за последние годы полностью сохранена сеть из 658 учреждений культуры клубного типа. "Всего с 2019 года построено 36 таких учреждений в 13 муниципалитетах. В том числе 10 в рамках нацпроекта "Культура", семь - по республиканской программе развития культуры. Еще 19 клубов возведены по программе комплексного развития сельских территорий", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии. Николаев добавил, что в республике за последние пять лет отремонтировано 452 объекта культуры - музеи, библиотеки, клубы, школы искусств и так далее. На это направлено 4,3 миллиарда рублей. В сравнении с прошлыми годами это очень много, подчеркнул он. "Клуб - замечательный, светлый, просторный, а самое главное, многофункциональный. Здесь есть библиотека и кружковые занятия, зал со звуковым оборудованием. Я уверен, вы будете бережно относиться. Здесь вырабатывать много интересных идей для организации жизни в селе, наполнения ее новым содержанием. Мы уверены, что мы с вами потихоньку будем менять жизнь таким образом, чтобы молодежь все больше и больше ехала на село", - обратился к жителям глава Чувашии.

https://ria.ru/20241203/edinoborstva-1987193358.html

чувашская республика (чувашия)

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олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)