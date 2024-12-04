https://ria.ru/20241204/chechevitsa-1987380145.html

Ростовские компании договорились о поставках чечевицы и льна в Египет

Ростовские компании договорились о поставках чечевицы и льна в Египет - РИА Новости, 04.12.2024

Ростовские компании договорились о поставках чечевицы и льна в Египет

Агропредприятия Ростовской области заключили на выставке "Фуд Африка 2024" контракты на поставку в Египет красной чечевицы, гречневой крупы, льна, кориандра и... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:22

2024-12-04T17:22

2024-12-04T17:22

ростовская область

египет

ростовская область

каир (город)

экспорт

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Агропредприятия Ростовской области заключили на выставке "Фуд Африка 2024" контракты на поставку в Египет красной чечевицы, гречневой крупы, льна, кориандра и гороха, сообщает правительство региона. В Каире проходит девятая ежегодная Международная выставка пищевой индустрии и агропромышленного сектора "Фуд Африка 2024". Ростовская область представлена там коллективной экспозицией, сформированной ведущими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. На стенде - продукция 25 ростовских производителей продовольствия. Руководство ряда компаний региона приняло решение лично поучаствовать в работе выставки, и на сегодняшний день ими подписаны контракты с зарубежными партнерами. "Так, состоялось подписание договоров поставки чечевицы красной и крупы гречневой между ООО ПКФ "Маяк" и компанией "Энерджи гейт" (Арабская Республика Египет), а также о поставках льна, кориандра и гороха между ООО "Агро Виктория" и компанией "Эль Наср Фо Импорт" (Арабская Республика Египет)", - говорится в сообщении. Кроме того, в рамках выставки было проведено совещание по вопросам расширения экспорта продукции с участием руководства регионального минсельхозпрода, представителей бизнес-сообщества Египта и Ростовской области. Также прошел круглый стол по вопросам расширения поставок агропродовольствия из Ростовской области, в рамках которого состоялись переговоры руководителей предприятий региона с представителями Египта. Со своей стороны представители Египта выразили готовность к сотрудничеству с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области. По данным регионального минсельхозпрода, экспорт продукции АПК из Ростовской области осуществляется в 16 стран Африки. В текущем году экспорт пшеницы в Египет увеличился на 10% в натуральном выражении. В 1,5 раза увеличился экспорт зерновых в Марокко и ЮАР. Также увеличился экспорт растительного масла в Тунис на 22% в натуральном выражении и в Судан - в два раза. Значительно увеличен экспорт мяса птицы в Анголу, начался его экспорт в Бенин. "Доля африканских стран в общем объеме экспорта продукции АПК из Ростовской области составляет 31% в стоимостном выражении. В целом в африканские страны в 2024 году объем экспорта продукции АПК составил 7,3 миллиона тонн на 1,9 миллиарда долларов США", - сказал замгубернатора - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский. Основной объем экспорта в африканские страны приходится на Египет. Его доля в стоимостном выражении составляет 63%, уточнил он.

https://ria.ru/20241204/torgovlya-1987276249.html

https://ria.ru/20241203/schetchik-1987196064.html

египет

ростовская область

каир (город)

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египет, ростовская область, каир (город), экспорт