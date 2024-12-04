https://ria.ru/20241204/britanija-1987406164.html

В Британии заявили, что ее армия не выстоит против российской

В Британии заявили, что ее армия не выстоит против российской - РИА Новости, 04.12.2024

В Британии заявили, что ее армия не выстоит против российской

Заместитель главы минобороны Великобритании Алистар Карнс считает, что в случае вовлечения страны в крупный конфликт с такими странами, как Россия, британская... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T19:46

2024-12-04T19:46

2024-12-04T19:46

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Заместитель главы минобороны Великобритании Алистар Карнс считает, что в случае вовлечения страны в крупный конфликт с такими странами, как Россия, британская армия будет уничтожена за период от шести месяцев до года. По данным британской газеты Times, численность постоянной обученной армии в Великобритании сократилась до самого низкого показателя со времён эпохи Наполеона - 71 347 человек. Согласно газете, министр обороны страны Джон Хили предупредил, что к 2025 году она станет ещё меньше, и, по прогнозам, её численность опустится ниже 70 тысяч человек. При этом, отмечает Times, союзники Великобритании, включая США, в частном порядке предупреждали, что численность армии страны слишком мала. Как пишет газета, даже если Хили пообещает её увеличить, властям будет трудно это сделать, поскольку армия не может набрать больше людей, чем теряет, а солдаты увольняются из-за низкого морального духа. "В масштабной войне - неограниченной интервенции, похожей на конфликт на Украине - наша армия, например, при нынешних показателях потерь изжила бы себя в составе широкой многонациональной коалиции в течение периода от шести месяцев до года", - приводит газета Times слова Карнса, выступавшего на конференции в Лондоне. Согласно газете, Карнс добавил, что Великобритания должна иметь возможность быстро задействовать свои резервные силы, чтобы гарантировать наличие достаточного количества войск для ведения войны, отметив, что резервы являются "абсолютно центральной" частью этого процесса. Также, как отмечает газета, британский генерал Джеймс Эверард, занимавший пост заместителя главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе, заявил, что Россия демонстрирует способность одновременно мобилизоваться и вести боевые действия, в то время как Украина теряет больше живой силы, чем может сформировать. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооружённые силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что вооружённые силы королевства сталкиваются с рядом серьёзных проблем. До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.

https://ria.ru/20241109/smi-1982783655.html

https://ria.ru/20241122/ft-1985287682.html

https://ria.ru/20241125/mid-1985674825.html

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в мире, великобритания, россия, украина, джон хили, нато