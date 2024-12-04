https://ria.ru/20241204/britanija-1987210830.html

Британия не намерена отправлять военных на Украину

Британия не намерена отправлять военных на Украину - РИА Новости, 04.12.2024

Британия не намерена отправлять военных на Украину

Великобритания не намерена отправлять военнослужащих на Украину, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера Кира... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:06

2024-12-04T01:06

2024-12-04T01:06

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Великобритания не намерена отправлять военнослужащих на Украину, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера Кира Стармера. Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением. "Таких планов нет", - приводит телеканал слова представителя канцелярии британского премьера.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, великобритания, франция, кир стармер