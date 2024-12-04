https://ria.ru/20241204/britanija-1987210830.html
Британия не намерена отправлять военных на Украину
Британия не намерена отправлять военных на Украину - РИА Новости, 04.12.2024
Британия не намерена отправлять военных на Украину
Великобритания не намерена отправлять военнослужащих на Украину, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера Кира... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:06
2024-12-04T01:06
2024-12-04T01:06
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великобритания
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кир стармер
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Великобритания не намерена отправлять военнослужащих на Украину, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера Кира Стармера. Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением. "Таких планов нет", - приводит телеканал слова представителя канцелярии британского премьера.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, франция, кир стармер
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Кир Стармер
Британия не намерена отправлять военных на Украину
Sky News: Британия не намерена отправлять военных на Украину