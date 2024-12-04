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Британия не намерена отправлять военных на Украину - РИА Новости, 04.12.2024
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01:06 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/britanija-1987210830.html
Британия не намерена отправлять военных на Украину
Британия не намерена отправлять военных на Украину - РИА Новости, 04.12.2024
Британия не намерена отправлять военных на Украину
Великобритания не намерена отправлять военнослужащих на Украину, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера Кира... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:06
2024-12-04T01:06
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Великобритания не намерена отправлять военнослужащих на Украину, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера Кира Стармера. Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением. "Таких планов нет", - приводит телеканал слова представителя канцелярии британского премьера.
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в мире, украина, великобритания, франция, кир стармер
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Кир Стармер
Британия не намерена отправлять военных на Украину

Sky News: Британия не намерена отправлять военных на Украину

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Великобритания не намерена отправлять военнослужащих на Украину, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера Кира Стармера.
Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением.
"Таких планов нет", - приводит телеканал слова представителя канцелярии британского премьера.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Новая глава дипломатии ЕС сделала заявление об отправке войск на Украину
1 декабря, 16:05
 
В миреУкраинаВеликобританияФранцияКир Стармер
 
 
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