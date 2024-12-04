https://ria.ru/20241204/briks-1987363980.html

Путин рассказал о работе БРИКС по созданию платежной системы

Путин рассказал о работе БРИКС по созданию платежной системы - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о работе БРИКС по созданию платежной системы

БРИКС старается уделять должное внимание созданию единой цифровой платежной системы, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ "Россия... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:23

2024-12-04T16:23

2024-12-04T16:41

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

владимир путин

брикс

экономика

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979750498_0:337:3029:2041_1920x0_80_0_0_2df13d323cbe3225c8c99bd644184bbb.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. БРИКС старается уделять должное внимание созданию единой цифровой платежной системы, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!""Это очень важная и интересная тема. Мы стараемся с коллегами из БРИКС уделять этому должное внимание. Повторяю, не только потому, что нам кто-то создает какие-то проблемы - а они, естественно, являются серьезными, в известной степени нам мешают, проблемы с расчетами, - но еще и потому, самое главное, что мировая экономика развивается... Количество партнеров увеличивается, и все хотят не только безопасных способов экономического общения и расчетов, - все хотят современных средств расчетов", - сказал Путин, отвечая на вопрос одного из участников форума, возможно ли создание единой международной цифровой платежной системы.

https://ria.ru/20241204/putin-1987363890.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, брикс, экономика, технологии