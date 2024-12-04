https://ria.ru/20241204/briks-1987363980.html
Путин рассказал о работе БРИКС по созданию платежной системы
Путин рассказал о работе БРИКС по созданию платежной системы - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о работе БРИКС по созданию платежной системы
БРИКС старается уделять должное внимание созданию единой цифровой платежной системы, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ "Россия... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:23
2024-12-04T16:23
2024-12-04T16:41
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. БРИКС старается уделять должное внимание созданию единой цифровой платежной системы, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!""Это очень важная и интересная тема. Мы стараемся с коллегами из БРИКС уделять этому должное внимание. Повторяю, не только потому, что нам кто-то создает какие-то проблемы - а они, естественно, являются серьезными, в известной степени нам мешают, проблемы с расчетами, - но еще и потому, самое главное, что мировая экономика развивается... Количество партнеров увеличивается, и все хотят не только безопасных способов экономического общения и расчетов, - все хотят современных средств расчетов", - сказал Путин, отвечая на вопрос одного из участников форума, возможно ли создание единой международной цифровой платежной системы.
https://ria.ru/20241204/putin-1987363890.html
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россия, владимир путин, брикс, экономика, технологии
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин, БРИКС, Экономика, Технологии
Путин рассказал о работе БРИКС по созданию платежной системы
Путин заявил о внимании БРИКС к созданию единой цифровой платежной системы