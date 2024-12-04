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Египетский экономист рассказал о последствиях введения США пошлин для БРИКС
Египетский экономист рассказал о последствиях введения США пошлин для БРИКС - РИА Новости, 04.12.2024
Египетский экономист рассказал о последствиях введения США пошлин для БРИКС
Экономика США сильно пострадает в случае, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины для стран БРИКС, заявил РИА Новости египетский... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:27
2024-12-04T15:27
2024-12-04T15:27
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КАИР, 4 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Экономика США сильно пострадает в случае, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины для стран БРИКС, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Если будут введены эти тарифы, цены на сырье в США станут очень высокими. Инвестиции будут обречены на провал – как для инвесторов, так и для цены конечного продукта, которая вырастет в два раза", - сказал Мустафа. Эксперт считает, что в таком случае американский инвестор ретируется, а потребитель откажется от товаров из США. "Это вызовет убытки, что приведет к своего рода ослаблению американской экономики, которая и так истощена долгом почти в 40 триллионов долларов", - добавил Мустафа. По его мнению, Китай, в частности, уже подготовился к противодействию этим пошлинам. Эксперт также обратил внимание на сотрудничество между Россией и Ираном в финансовой сфере, в особенности на фоне перехода двух стран на взаиморасчеты в национальных валютах. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если США будут с использованием силы принуждать страны пользоваться долларом, это может укрепить тенденции по переходу государств на использование национальных валют во внешнеэкономической деятельности.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html
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экономика, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, брикс, в мире
Экономика, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, В мире
Египетский экономист рассказал о последствиях введения США пошлин для БРИКС
Экономист Мустафа: США сильно пострадают при введении пошлин для стран БРИКС