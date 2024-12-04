https://ria.ru/20241204/briks-1987343808.html

Египетский экономист рассказал о последствиях введения США пошлин для БРИКС

Египетский экономист рассказал о последствиях введения США пошлин для БРИКС - РИА Новости, 04.12.2024

Египетский экономист рассказал о последствиях введения США пошлин для БРИКС

Экономика США сильно пострадает в случае, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины для стран БРИКС, заявил РИА Новости египетский... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:27

2024-12-04T15:27

2024-12-04T15:27

экономика

сша

россия

китай

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg

КАИР, 4 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Экономика США сильно пострадает в случае, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины для стран БРИКС, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Если будут введены эти тарифы, цены на сырье в США станут очень высокими. Инвестиции будут обречены на провал – как для инвесторов, так и для цены конечного продукта, которая вырастет в два раза", - сказал Мустафа. Эксперт считает, что в таком случае американский инвестор ретируется, а потребитель откажется от товаров из США. "Это вызовет убытки, что приведет к своего рода ослаблению американской экономики, которая и так истощена долгом почти в 40 триллионов долларов", - добавил Мустафа. По его мнению, Китай, в частности, уже подготовился к противодействию этим пошлинам. Эксперт также обратил внимание на сотрудничество между Россией и Ираном в финансовой сфере, в особенности на фоне перехода двух стран на взаиморасчеты в национальных валютах. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если США будут с использованием силы принуждать страны пользоваться долларом, это может укрепить тенденции по переходу государств на использование национальных валют во внешнеэкономической деятельности.

https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html

https://ria.ru/20241203/briks-1987194629.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, брикс, в мире