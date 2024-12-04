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Лаборатория БПЛА открылась в липецком вузе - РИА Новости, 04.12.2024
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Липецкая область
 
14:49 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/bpla-1987336229.html
Лаборатория БПЛА открылась в липецком вузе
Лаборатория БПЛА открылась в липецком вузе - РИА Новости, 04.12.2024
Лаборатория БПЛА открылась в липецком вузе
Лаборатория беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) открылась на базе Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:49
2024-12-04T14:49
липецкая область
липецк
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краснодар
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Лаборатория беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) открылась на базе Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в рамках нацпроекта "Образование", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для изучения беспилотников. Студенты смогут получить практические навыки работы с современными технологиями и углубить свои знания в области робототехники и аэрокосмических систем. По словам Артамонова, в лаборатории студенты освоят не только управление БПЛА, но и проектирование, сборку, программирование для выполнения различных задач. Научный подход к изучению БПЛА позволит проводить испытания, исследования, анализ результатов, а также участвовать в конкурсах и соревнованиях по разработке и эксплуатации БПЛА. "Здесь теперь можно получить одну из самых востребованных компетенций – управление БПЛА. Лаборатория открытая, а, значит, обучиться смогут не только студенты профильных специальностей, но и остальных, включая уже работающих учителей, которые захотят расширить сферу своей педагогической деятельности", – прокомментировал Артамонов. Губернатор также напомнил, что недавно к подготовке операторов БПЛА приступили в Липецком колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли. Первый курс обучения уже прошли более 30 человек из Липецка, Воронежа и Краснодара.
https://ria.ru/20241203/svo-1987117165.html
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липецк, воронеж, краснодар, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Воронеж, Краснодар, Игорь Артамонов
Лаборатория БПЛА открылась в липецком вузе

На базе ЛГПУ в Липецкой области начала работать лаборатория беспилотников

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Лаборатория беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) открылась на базе Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в рамках нацпроекта "Образование", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для изучения беспилотников. Студенты смогут получить практические навыки работы с современными технологиями и углубить свои знания в области робототехники и аэрокосмических систем.
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По словам Артамонова, в лаборатории студенты освоят не только управление БПЛА, но и проектирование, сборку, программирование для выполнения различных задач. Научный подход к изучению БПЛА позволит проводить испытания, исследования, анализ результатов, а также участвовать в конкурсах и соревнованиях по разработке и эксплуатации БПЛА.
"Здесь теперь можно получить одну из самых востребованных компетенций – управление БПЛА. Лаборатория открытая, а, значит, обучиться смогут не только студенты профильных специальностей, но и остальных, включая уже работающих учителей, которые захотят расширить сферу своей педагогической деятельности", – прокомментировал Артамонов.
Губернатор также напомнил, что недавно к подготовке операторов БПЛА приступили в Липецком колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли. Первый курс обучения уже прошли более 30 человек из Липецка, Воронежа и Краснодара.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Липецкая областьЛипецкВоронежКраснодарИгорь Артамонов
 
 
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