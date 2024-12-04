https://ria.ru/20241204/bogoroditsa-1986860942.html

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 04.12.2024

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – один из 12 главных церковных (двунадесятых) праздников. Православные верующие... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:32

2024-12-04T01:32

2024-12-04T01:32

справки

введение во храм пресвятой богородицы

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828496248_0:478:1178:1140_1920x0_80_0_0_b5589efa8651b02b57d1d1abffc8ab96.jpg

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – один из 12 главных церковных (двунадесятых) праздников. Православные верующие отмечают его 4 декабря (21 ноября по старому стилю). В основе праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу.Согласно этому преданию, родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны. Молясь о рождении ребенка, они дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. До трех лет Мария жила с родителями в Назарете. Когда ей исполнилось три года, Иоаким и Анна, собрав родственников и знакомых, с пением священных песен и зажженными свечами повели свою дочь в Иерусалимский храм. По сохранившимся свидетельствам древних святых отцов церкви, шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками для отдыха.Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Иоаким и Анна, которые вели за руку дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и знакомые. Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу ей с пением вышли священники во главе с архиереем Захарией. Праведная Анна подвела дочь к самому входу в Иерусалимский храм. Входом в храм служила площадка, к которой вели с земли 15 ступеней по числу 15 псалмов, воспевавшихся здесь священниками и левитами. Иоаким и Анна поставили Марию на первой ступени. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева без всякой посторонней помощи поднялась на остальные 14 ступеней и стала на верху церковного помоста, чем удивила всех присутствующих.Встречать Деву Марию вышли священники храма и сам первосвященник, которым, по преданию, был Захария, отец Иоанна Крестителя. По внушению свыше, он ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью и там указал ей место молитвы. Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, молились между церковью и алтарем, и только одной Марии, со времени ее введения, было позволено Захарией входить для молитвы во внутренний алтарь.Праведные Иоаким и Анна, оставив Дочь в храме, возвратились домой. Мария же, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось 15 лет, первосвященник и священники стали советовать ей оставить храм и, как полагалось тогда, выйти замуж. На это она поведала им о своем обете остаться навсегда девой, чем немало их удивила – по учению раввинов, каждая израильтянка и каждый израильтянин должны вступить в брак. Тогда священник Захария предложил ее родственнику, престарелому Иосифу, стать опекуном Марии. Чтобы исполнить закон, он должен был формально обручиться с ней, но на деле – стать хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею, в свой город Назарет.В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского.В VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.С IX столетия праздник получил широкое распространение на христианском Востоке.В качестве даты празднования практически повсеместно принято 4 декабря (21 ноября по старому стилю). Исключение составляют только коптские месяцесловы, в которых Введение во храм Богородицы отмечается 29 ноября, а также отдельные календари, бытующие в римской церкви, где оно было подвижным праздником и праздновалось в воскресный день после 11 ноября.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, введение во храм пресвятой богородицы, религиозные праздники