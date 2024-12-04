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Бизнесмен Блумберг назвал выдвижение Кеннеди главой Минздрава опасным - РИА Новости, 04.12.2024
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03:29 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/blumberg-1987218863.html
Бизнесмен Блумберг назвал выдвижение Кеннеди главой Минздрава опасным
Бизнесмен Блумберг назвал выдвижение Кеннеди главой Минздрава опасным - РИА Новости, 04.12.2024
Бизнесмен Блумберг назвал выдвижение Кеннеди главой Минздрава опасным
Американский бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, назвал "крайне опасным" намерение победившего на выборах... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:29
2024-12-04T03:29
в мире
сша
нью-йорк (город)
роберт кеннеди
майкл блумберг
дональд трамп
youtube
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американский бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, назвал "крайне опасным" намерение победившего на выборах президента США Дональда Трампа назначить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения США. "Назначить на это (на пост министра здравоохранения США - ред.) Роберта Кеннеди-младшего было бы крайне опасно. Это стало бы медицинской халатностью в массовом масштабе", - сказал Блумберг, выступая на мероприятии, посвященном американскому здравоохранению, трансляция проводилась на YouTube. По словам Блумберга, он надеется, что республиканцы в сенате США убедят Трампа "пересмотреть" кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего. Блумберг также добавил, что у Трампа на это есть "хорошие причины". Ранее Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США. После этого телеканал NBC News сообщал о том, что ряд сотрудников Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) в США готовы уволиться в случае, если Роберт Кеннеди-младший займет должность главы минздрава. Газета New York Times ранее писала, что в мозге Кеннеди-младшего, предположительно, был обнаружен мертвый паразит, который мог съесть часть его мозга. Нейрохирурги, выслушав жалобы политика на проблемы с памятью и проанализировав снимки, предположили: в мозге политика находилась личинка свиного цепня. Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов: "Ясно, что COVID - это проблема биологического оружия". Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов, говорил в разное время кандидат.
https://ria.ru/20241116/kennedi-mladshiy-1984128385.html
https://ria.ru/20241115/tramp-1983859441.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), роберт кеннеди, майкл блумберг, дональд трамп, youtube, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Нью-Йорк (город), Роберт Кеннеди, Майкл Блумберг, Дональд Трамп, YouTube, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Бизнесмен Блумберг назвал выдвижение Кеннеди главой Минздрава опасным

Бизнесмен Блумберг назвал возможное назначение Кеннеди главой Минздрава опасным

© AP Photo / Thibault CamusМиллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Thibault Camus
Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американский бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, назвал "крайне опасным" намерение победившего на выборах президента США Дональда Трампа назначить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения США.
"Назначить на это (на пост министра здравоохранения США - ред.) Роберта Кеннеди-младшего было бы крайне опасно. Это стало бы медицинской халатностью в массовом масштабе", - сказал Блумберг, выступая на мероприятии, посвященном американскому здравоохранению, трансляция проводилась на YouTube.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
СМИ: лоббисты хотят не допустить утверждения кандидатуры Кеннеди-младшего
16 ноября, 10:20
По словам Блумберга, он надеется, что республиканцы в сенате США убедят Трампа "пересмотреть" кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего. Блумберг также добавил, что у Трампа на это есть "хорошие причины".
Ранее Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США. После этого телеканал NBC News сообщал о том, что ряд сотрудников Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) в США готовы уволиться в случае, если Роберт Кеннеди-младший займет должность главы минздрава.
Газета New York Times ранее писала, что в мозге Кеннеди-младшего, предположительно, был обнаружен мертвый паразит, который мог съесть часть его мозга. Нейрохирурги, выслушав жалобы политика на проблемы с памятью и проанализировав снимки, предположили: в мозге политика находилась личинка свиного цепня.
Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов: "Ясно, что COVID - это проблема биологического оружия". Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов, говорил в разное время кандидат.
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава
15 ноября, 00:21
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Роберт КеннедиМайкл БлумбергДональд ТрампYouTubeЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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