https://ria.ru/20241204/blumberg-1987218863.html

Бизнесмен Блумберг назвал выдвижение Кеннеди главой Минздрава опасным

Бизнесмен Блумберг назвал выдвижение Кеннеди главой Минздрава опасным - РИА Новости, 04.12.2024

Бизнесмен Блумберг назвал выдвижение Кеннеди главой Минздрава опасным

Американский бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, назвал "крайне опасным" намерение победившего на выборах... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:29

2024-12-04T03:29

2024-12-04T03:29

в мире

сша

нью-йорк (город)

роберт кеннеди

майкл блумберг

дональд трамп

youtube

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американский бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, назвал "крайне опасным" намерение победившего на выборах президента США Дональда Трампа назначить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения США. "Назначить на это (на пост министра здравоохранения США - ред.) Роберта Кеннеди-младшего было бы крайне опасно. Это стало бы медицинской халатностью в массовом масштабе", - сказал Блумберг, выступая на мероприятии, посвященном американскому здравоохранению, трансляция проводилась на YouTube. По словам Блумберга, он надеется, что республиканцы в сенате США убедят Трампа "пересмотреть" кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего. Блумберг также добавил, что у Трампа на это есть "хорошие причины". Ранее Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США. После этого телеканал NBC News сообщал о том, что ряд сотрудников Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) в США готовы уволиться в случае, если Роберт Кеннеди-младший займет должность главы минздрава. Газета New York Times ранее писала, что в мозге Кеннеди-младшего, предположительно, был обнаружен мертвый паразит, который мог съесть часть его мозга. Нейрохирурги, выслушав жалобы политика на проблемы с памятью и проанализировав снимки, предположили: в мозге политика находилась личинка свиного цепня. Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов: "Ясно, что COVID - это проблема биологического оружия". Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов, говорил в разное время кандидат.

https://ria.ru/20241116/kennedi-mladshiy-1984128385.html

https://ria.ru/20241115/tramp-1983859441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), роберт кеннеди, майкл блумберг, дональд трамп, youtube, центральное разведывательное управление (цру)