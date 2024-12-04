https://ria.ru/20241204/blinken--1987350047.html

Блинкен назвал вопрос мобилизации на Украине критическим

Блинкен назвал вопрос мобилизации на Украине критическим - РИА Новости, 04.12.2024

Блинкен назвал вопрос мобилизации на Украине критическим

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине, по его словам, Киеву нужно принимать сложные, но необходимые решения. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:41

2024-12-04T15:41

2024-12-04T16:05

в мире

украина

киев

сша

энтони блинкен

верховная рада украины

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984075014_0:221:2048:1373_1920x0_80_0_0_ecf916d50c15049f040404455fc9f7bd.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине, по его словам, Киеву нужно принимать сложные, но необходимые решения."Это (мобилизация - ред.) критически важно. Даже имея деньги и вооружение, должны быть люди на линии фронта... Украине предстоит принять сложные решения по мобилизации, но это необходимые решения", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно было прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241128/lvov-1986342370.html

https://ria.ru/20241204/mobilizatsiya-1987307628.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, энтони блинкен, верховная рада украины, владимир зеленский, вооруженные силы украины, джо байден