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Блинкен назвал вопрос мобилизации на Украине критическим - РИА Новости, 04.12.2024
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15:41 04.12.2024 (обновлено: 16:05 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/blinken--1987350047.html
Блинкен назвал вопрос мобилизации на Украине критическим
Блинкен назвал вопрос мобилизации на Украине критическим - РИА Новости, 04.12.2024
Блинкен назвал вопрос мобилизации на Украине критическим
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине, по его словам, Киеву нужно принимать сложные, но необходимые решения. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:41
2024-12-04T16:05
в мире
украина
киев
сша
энтони блинкен
верховная рада украины
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине, по его словам, Киеву нужно принимать сложные, но необходимые решения."Это (мобилизация - ред.) критически важно. Даже имея деньги и вооружение, должны быть люди на линии фронта... Украине предстоит принять сложные решения по мобилизации, но это необходимые решения", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно было прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241128/lvov-1986342370.html
https://ria.ru/20241204/mobilizatsiya-1987307628.html
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в мире, украина, киев, сша, энтони блинкен, верховная рада украины, владимир зеленский, вооруженные силы украины, джо байден
В мире, Украина, Киев, США, Энтони Блинкен, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
Блинкен назвал вопрос мобилизации на Украине критическим

Блинкен призвал Киев принимать сложные, но необходимые решения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине, по его словам, Киеву нужно принимать сложные, но необходимые решения.
"Это (мобилизация - ред.) критически важно. Даже имея деньги и вооружение, должны быть люди на линии фронта... Украине предстоит принять сложные решения по мобилизации, но это необходимые решения", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.
Западная Украина, город Львов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
28 ноября, 23:01
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.
В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно было прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Сийярто прокомментировал предложение снизить возраст мобилизации на Украине
Вчера, 13:17
 
В миреУкраинаКиевСШАЭнтони БлинкенВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДжо Байден
 
 
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