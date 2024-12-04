https://ria.ru/20241204/biznes-1987284780.html

Бизнес ждет встречу с Путиным до Нового года, заявил глава РСПП

Бизнес ждет встречу с Путиным до Нового года, заявил глава РСПП - РИА Новости, 04.12.2024

Бизнес ждет встречу с Путиным до Нового года, заявил глава РСПП

Российский крупный бизнес ждёт до Нового года встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, среди возможных тем для разговора - ситуация с курсом валют, сообщил... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:13

2024-12-04T12:13

2024-12-04T12:13

экономика

россия

александр шохин

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский крупный бизнес ждёт до Нового года встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, среди возможных тем для разговора - ситуация с курсом валют, сообщил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Ждём до Нового года такую встречу", - сказал Шохин, назвав курс валют одной из возможных тем беседы.

https://ria.ru/20241204/siluanov-1987259163.html

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экономика, россия, александр шохин, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей