https://ria.ru/20241204/biznes-1987284780.html
Бизнес ждет встречу с Путиным до Нового года, заявил глава РСПП
Бизнес ждет встречу с Путиным до Нового года, заявил глава РСПП - РИА Новости, 04.12.2024
Бизнес ждет встречу с Путиным до Нового года, заявил глава РСПП
Российский крупный бизнес ждёт до Нового года встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, среди возможных тем для разговора - ситуация с курсом валют, сообщил... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:13
2024-12-04T12:13
2024-12-04T12:13
экономика
россия
александр шохин
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский крупный бизнес ждёт до Нового года встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, среди возможных тем для разговора - ситуация с курсом валют, сообщил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Ждём до Нового года такую встречу", - сказал Шохин, назвав курс валют одной из возможных тем беседы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр шохин, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Александр Шохин, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Бизнес ждет встречу с Путиным до Нового года, заявил глава РСПП
Глава РСПП Шохин: крупный бизнес ждет встречи с Путиным до Нового года