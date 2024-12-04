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Более 40 новостроек обеспечили электроэнергией в этом году в Москве
Более 40 новостроек обеспечили электроэнергией в этом году в Москве - РИА Новости, 04.12.2024
Более 40 новостроек обеспечили электроэнергией в этом году в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году в столице подключили к электросетям более 40 жилых домов, построенных в рамках программы реновации,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:20
2024-12-04T15:20
2024-12-04T16:06
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году в столице подключили к электросетям более 40 жилых домов, построенных в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. Эти объекты подключаем к сетям в приоритетном порядке, в этом году уже обеспечили качественным энергоснабжением 42 новых дома", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках работ по технологическому присоединению проложено порядка 140 километров кабельных линий, построены 67 трансформаторных и распределяющих подстанций различных классов напряжения. Им будет выдана суммарная мощность почти 39 мегаватт. "Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Более 40 новостроек обеспечили электроэнергией в этом году в Москве
Бирюков: более 40 московских новостроек обеспечили электроэнергией в этом году
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году в столице подключили к электросетям более 40 жилых домов, построенных в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. Эти объекты подключаем к сетям в приоритетном порядке, в этом году уже обеспечили качественным энергоснабжением 42 новых дома", - сообщил Бирюков
.
Заместитель мэра отметил, что в рамках работ по технологическому присоединению проложено порядка 140 километров кабельных линий, построены 67 трансформаторных и распределяющих подстанций различных классов напряжения. Им будет выдана суммарная мощность почти 39 мегаватт.
"Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.