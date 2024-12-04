https://ria.ru/20241204/biryukov-1987359008.html

Более 40 новостроек обеспечили электроэнергией в этом году в Москве

Более 40 новостроек обеспечили электроэнергией в этом году в Москве - РИА Новости, 04.12.2024

Более 40 новостроек обеспечили электроэнергией в этом году в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году в столице подключили к электросетям более 40 жилых домов, построенных в рамках программы реновации,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:20

2024-12-04T15:20

2024-12-04T16:06

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году в столице подключили к электросетям более 40 жилых домов, построенных в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. Эти объекты подключаем к сетям в приоритетном порядке, в этом году уже обеспечили качественным энергоснабжением 42 новых дома", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках работ по технологическому присоединению проложено порядка 140 километров кабельных линий, построены 67 трансформаторных и распределяющих подстанций различных классов напряжения. Им будет выдана суммарная мощность почти 39 мегаватт. "Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

https://realty.ria.ru/20241204/moek-1987313693.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы