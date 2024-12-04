https://ria.ru/20241204/biblioteki-1987272928.html

Глава Чувашии открыл сразу шесть модернизированных библиотек в республике

Глава Чувашии открыл сразу шесть модернизированных библиотек в республике - РИА Новости, 04.12.2024

Глава Чувашии открыл сразу шесть модернизированных библиотек в республике

В новой центральной библиотеке Козловского округа глава Чувашии Олег Николаев дал старт работе еще пяти таких учреждений в Красночетайском и Шемуршинском... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:35

2024-12-04T11:35

2024-12-04T11:47

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В новой центральной библиотеке Козловского округа глава Чувашии Олег Николаев дал старт работе еще пяти таких учреждений в Красночетайском и Шемуршинском округах, Яльчикском (Кильдюшевской сельской библиотеки), Алатырском (Октябрьской сельской библиотеки) и Шумерлинском Юманайской сельской библиотеки) округах, сообщает пресс-служба администрации главы республики. По словам Николаева, в период реализации нацпроекта "Культура" в республике создано 20 модельных муниципальных библиотек, на что было привлечено 136 миллиона рублей из федерального бюджета. "Модельные библиотеки стали не только центрами информации, где можно найти нужную книгу, но и комфортными пространствами, где можно провести время с пользой, узнать новое, расширить свой кругозор и пообщаться с единомышленниками, стали местом притяжения жителей. Важно, чтобы эти пространства наполнились совершенно разным содержанием. Такая практика у нас уже есть. Это и территория общения подростков, это и образовательные программы, например, по финансовой грамотности. Здесь, мне кажется, есть огромный простор для идей и подходов к содержательному наполнению этих площадок. Пользу они приносят только тогда, когда сами люди инициируют те или иные идеи, а мы их поддерживаем. С учетом востребованности обновленных библиотек, положительного их восприятия жителями было принято решение развить в этом году проект создания модельных библиотек. На эти цели мы из республиканского бюджета выделили 60 миллионов рублей и создали восемь модельных библиотек, две из которых в Вурнарском и Янтиковском округах уже открыты, а сегодня посетителей примут еще шесть библиотек", - цитирует пресс-служба слова Николаева. Он отметил, что в 2025 году будет создано не менее 10 модельных библиотек в муниципальных и городских округах. "Думаю, что на 2026 год надо взять большие обязательства и организовать такие пространства нового поколения в опорных населенных пунктах, их у нас 17", - резюмировал глава региона. Николаев добавил, что такой комплексный подход не просто даст новый импульс к повышению читательского интереса в республике, но позволит завоевать статус самого читающего региона России.

https://ria.ru/20240828/knigi-1969000815.html

https://ria.ru/20241203/nikolaev-1987165236.html

чувашская республика (чувашия)

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олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)