Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Путин: в РФ рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных стран
© iStock.com / catalisТрудовая книжка и деньги
© iStock.com / catalis
Трудовая книжка и деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных государств.
"В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%. На фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным. Для примера, во многих государствах Европы он составляет 7% и выше", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!"
Он добавил, что о структурных изменениях на рынке труда говорит снижение безработицы в регионах, где она была традиционно высока, а также увеличение занятости среди молодёжи до 25 лет.
"Но мы знаем, что молодёжная безработица – это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать, уже существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%, хотя в определённое время и даже совсем недавно он зашкаливал за 20-25% в некоторых регионах страны", - добавил глава государства.
Путин в среду выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07