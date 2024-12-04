https://ria.ru/20241204/bezrabotitsa-1987348473.html

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 04.12.2024

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных государств. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:36

2024-12-04T15:36

2024-12-04T15:47

россия

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

владимир путин

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928792407_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_34ba0d763aa155b2c092b927936f686f.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных государств."В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%. На фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным. Для примера, во многих государствах Европы он составляет 7% и выше", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!"Он добавил, что о структурных изменениях на рынке труда говорит снижение безработицы в регионах, где она была традиционно высока, а также увеличение занятости среди молодёжи до 25 лет."Но мы знаем, что молодёжная безработица – это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать, уже существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%, хотя в определённое время и даже совсем недавно он зашкаливал за 20-25% в некоторых регионах страны", - добавил глава государства.Путин в среду выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241202/tekhnologii-1986932817.html

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин, европа