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Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:36 04.12.2024 (обновлено: 15:47 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/bezrabotitsa-1987348473.html
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 04.12.2024
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных государств. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:36
2024-12-04T15:47
россия
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
владимир путин
европа
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных государств."В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%. На фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным. Для примера, во многих государствах Европы он составляет 7% и выше", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!"Он добавил, что о структурных изменениях на рынке труда говорит снижение безработицы в регионах, где она была традиционно высока, а также увеличение занятости среди молодёжи до 25 лет."Но мы знаем, что молодёжная безработица – это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать, уже существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%, хотя в определённое время и даже совсем недавно он зашкаливал за 20-25% в некоторых регионах страны", - добавил глава государства.Путин в среду выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241202/tekhnologii-1986932817.html
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россия, экономика, владимир путин, европа
Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Владимир Путин, Европа
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Путин: в РФ рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных стран

© iStock.com / catalisТрудовая книжка и деньги
Трудовая книжка и деньги - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© iStock.com / catalis
Трудовая книжка и деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих западных государств.
"В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%. На фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным. Для примера, во многих государствах Европы он составляет 7% и выше", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!"
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Он добавил, что о структурных изменениях на рынке труда говорит снижение безработицы в регионах, где она была традиционно высока, а также увеличение занятости среди молодёжи до 25 лет.
"Но мы знаем, что молодёжная безработица – это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать, уже существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%, хотя в определённое время и даже совсем недавно он зашкаливал за 20-25% в некоторых регионах страны", - добавил глава государства.
Путин в среду выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
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