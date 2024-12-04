https://ria.ru/20241204/bezopasnost-1987218324.html

Лукашенко и Путин обсудят проекты документов в сфере безопасности

Лукашенко и Путин обсудят проекты документов в сфере безопасности - РИА Новости, 04.12.2024

Лукашенко и Путин обсудят проекты документов в сфере безопасности

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства проекты... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:22

2024-12-04T03:22

2024-12-04T03:22

союзное государство

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

владимир путин

сергей лавров

безопасность

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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства проекты документов в сфере безопасности СГ, предусматривающие широкий спектр гарантий, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук. "Знаковым вопросом станет проект концепции безопасности Союзного государства. Она призвана учесть изменившиеся внешние условия, когда мир переходит к полицентричному мироустройству", - сказал Назарук. Он пояснил, что документ раскрывает темы государственной, общественной, экономической безопасности, говорит об обеспечении стабильности в развитии экономик двух стран. Назарук пояснил, что концепция безопасности Союзного государства прописывает общие направления обеспечения безопасности, а реализация положений определяется документами иного порядка. Он также подчеркнул, что в экономической сфере стороны всячески поддерживают друг друга. "Мы видим, что реализация наших союзных программ вышла на новый уровень. Сейчас также развиваются программы по импортозамещению, и российская сторона выделяет серьезные финансовые ресурсы. Это позволяет нам обеспечивать экономическую безопасность на должном уровне", - сказал он. Кроме того, на обсуждение будет вынесен проект договора о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией. "С учетом специальной военной операции, текущего противостояния в мире в новом договоре предусмотрен более широкий спектр взаимных гарантий – от экономических до военных. Договор основан на принципах взаимности", - рассказал замглавы МИД Белоруссии. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что концепция безопасности Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности ожидаются к подписанию на высшем госсовете Союзного государства. До этого, в конце октября, его белорусский коллега Максим Рыженков заявил, что главные документы, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в начале декабря, будут касаться безопасности, в них в том числе будет прописано использование ядерного оружия в качестве гарантии суверенитета и целостности двух государств.

https://ria.ru/20241203/belorussiya-1987001256.html

https://ria.ru/20241203/belorussiya-1986994812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин, сергей лавров, безопасность