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Российская ПВО сбила 61 украинский беспилотник самолетного типа за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/bespilotniki-1987290985.html
Российская ПВО сбила 61 украинский беспилотник самолетного типа за сутки
Российская ПВО сбила 61 украинский беспилотник самолетного типа за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
Российская ПВО сбила 61 украинский беспилотник самолетного типа за сутки
Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов ВСУ, средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:31
2024-12-04T12:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов ВСУ, средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сводке министерства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 183 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 611 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 960 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 981 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила 61 украинский беспилотник самолетного типа за сутки

МО РФ: ПВО за сутки сбила 61 украинский беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов ВСУ, средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сводке министерства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 183 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 611 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 960 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 981 единица специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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