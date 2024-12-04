https://ria.ru/20241204/bespilotniki-1987290985.html

Российская ПВО сбила 61 украинский беспилотник самолетного типа за сутки

Российская ПВО сбила 61 украинский беспилотник самолетного типа за сутки - РИА Новости, 04.12.2024

Российская ПВО сбила 61 украинский беспилотник самолетного типа за сутки

Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов ВСУ, средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:31

2024-12-04T12:31

2024-12-04T12:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов ВСУ, средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сводке министерства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 183 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 611 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 960 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 981 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф