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Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:41 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/bespilotnik-1987252144.html
Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника
Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 04.12.2024
Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника
ВСУ предприняли попытки атаковать северные районы Астраханской области, БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:41
2024-12-04T09:41
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
игорь бабушкин
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. ВСУ предприняли попытки атаковать северные районы Астраханской области, БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Сегодня ВСУ вновь предприняли попытки атаковать наши северные районы области. Службы отработали штатно. БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен", - написал он.Он уточнил, что пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, вооруженные силы украины, игорь бабушкин, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Игорь Бабушкин, Астраханская область
Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника

Бабушкин: ВСУ пытались атаковать дроном северные районы Астраханской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. ВСУ предприняли попытки атаковать северные районы Астраханской области, БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
"Сегодня ВСУ вновь предприняли попытки атаковать наши северные районы области. Службы отработали штатно. БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен", - написал он.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныИгорь БабушкинАстраханская область
 
 
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