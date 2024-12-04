https://ria.ru/20241204/bespilotnik-1987252144.html
Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника
Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 04.12.2024
Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника
ВСУ предприняли попытки атаковать северные районы Астраханской области, БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:41
2024-12-04T09:41
2024-12-04T09:41
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
игорь бабушкин
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. ВСУ предприняли попытки атаковать северные районы Астраханской области, БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Сегодня ВСУ вновь предприняли попытки атаковать наши северные районы области. Службы отработали штатно. БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен", - написал он.Он уточнил, что пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, игорь бабушкин, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Игорь Бабушкин, Астраханская область
Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника
Бабушкин: ВСУ пытались атаковать дроном северные районы Астраханской области