https://ria.ru/20241204/bespilotnik-1987252144.html

Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника

Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 04.12.2024

Астраханский губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника

ВСУ предприняли попытки атаковать северные районы Астраханской области, БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:41

2024-12-04T09:41

2024-12-04T09:41

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

игорь бабушкин

астраханская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. ВСУ предприняли попытки атаковать северные районы Астраханской области, БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Сегодня ВСУ вновь предприняли попытки атаковать наши северные районы области. Службы отработали штатно. БПЛА был подавлен РЭБом и приземлен", - написал он.Он уточнил, что пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, игорь бабушкин, астраханская область