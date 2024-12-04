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В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 04.12.2024
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
Еще один беспилотник уничтожен в Рязанской области, повреждены окна четырех домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:27
2024-12-04T09:27
2024-12-04T09:28
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происшествия
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен в Рязанской области, повреждены окна четырех домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. Ранее Малков заявлял, что силами ПВО над территорией Рязанский области сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. "Рано утром силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник над территорией региона. На месте падения сбитого БПЛА в Кораблинском районе повреждены окна в четырех близлежащих домах. Пострадавших нет", - написал губернатор. Он отметил, что поручил оказать жителям необходимую помощь.
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происшествия, рязанская область, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Павел Малков
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА
Малков: окна 4 домов повреждены после падения сбитого БПЛА в Рязанской области