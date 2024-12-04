"Она в здравом уме?" Заявление Бербок об Украине вызвало гнев у немцев
© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели издания Die Welt активно обсуждают новость о том, что глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину для соблюдения возможного прекращения огня.
"Ну да, у нас-то в стране никаких проблем нет", — написал один из комментаторов.
"Ну да, у нас-то в стране никаких проблем нет", — написал один из комментаторов.
"Могу я спросить? Эта женщина все еще в здравом уме? Пусть это делают те страны, которые уже высказались в поддержку солдат на Украине. Франция и Великобритания, вроде бы, были не против?" — поинтересовался другой.
"Партия противников обязательной военной службы хочет подвергнуть опасности жизни немецких мужчин. Нарочно не придумаешь", — отметил еще один из пользователей.
"Как насчет австрийцев во Львов? В старую Галицию. А немецкие солдаты лучше всего пусть охраняют Бабий Яр. В голове не укладывается. И вот это вот — министр иностранных дел", — написал четвертый.
"Украинцы в Германии могут сразу присоединиться, они прекрасно знают дорогу на родину. Украинцы прогуливаются — немцы маршируют", — заключили читатели.
На прошлой неделе новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.
Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
"Партия противников обязательной военной службы хочет подвергнуть опасности жизни немецких мужчин. Нарочно не придумаешь", — отметил еще один из пользователей.
"Как насчет австрийцев во Львов? В старую Галицию. А немецкие солдаты лучше всего пусть охраняют Бабий Яр. В голове не укладывается. И вот это вот — министр иностранных дел", — написал четвертый.
"Украинцы в Германии могут сразу присоединиться, они прекрасно знают дорогу на родину. Украинцы прогуливаются — немцы маршируют", — заключили читатели.
На прошлой неделе новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.
Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Рютте выступил с неожиданным призывом по Украине
Вчера, 10:38