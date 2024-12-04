https://ria.ru/20241204/berbok-1987364228.html

"Она в здравом уме?" Заявление Бербок об Украине вызвало гнев у немцев

"Она в здравом уме?" Заявление Бербок об Украине вызвало гнев у немцев - РИА Новости, 04.12.2024

"Она в здравом уме?" Заявление Бербок об Украине вызвало гнев у немцев

Читатели издания Die Welt активно обсуждают новость о том, что глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину для соблюдения РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:24

2024-12-04T16:24

2024-12-04T17:22

специальная военная операция на украине

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украина

анналена бербок

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Читатели издания Die Welt активно обсуждают новость о том, что глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину для соблюдения возможного прекращения огня. "Ну да, у нас-то в стране никаких проблем нет", — написал один из комментаторов. "Могу я спросить? Эта женщина все еще в здравом уме? Пусть это делают те страны, которые уже высказались в поддержку солдат на Украине. Франция и Великобритания, вроде бы, были не против?" — поинтересовался другой. "Партия противников обязательной военной службы хочет подвергнуть опасности жизни немецких мужчин. Нарочно не придумаешь", — отметил еще один из пользователей. "Как насчет австрийцев во Львов? В старую Галицию. А немецкие солдаты лучше всего пусть охраняют Бабий Яр. В голове не укладывается. И вот это вот — министр иностранных дел", — написал четвертый. "Украинцы в Германии могут сразу присоединиться, они прекрасно знают дорогу на родину. Украинцы прогуливаются — немцы маршируют", — заключили читатели. На прошлой неделе новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня. Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987319908.html

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в мире, украина, анналена бербок, германия