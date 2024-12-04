https://ria.ru/20241204/belorussiya-1987257558.html

Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией

Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 04.12.2024

Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией

Соглашение о таможенном сотрудничестве Белоруссии и Литвы прекратит действовать с 27 мая 2025 года, сообщает государственный таможенный комитет Белоруссии в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:17

2024-12-04T10:17

2024-12-04T10:17

в мире

белоруссия

литва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422370_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_1f6ad123d567ffac637aae4beb37b845.jpg

МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Соглашение о таможенном сотрудничестве Белоруссии и Литвы прекратит действовать с 27 мая 2025 года, сообщает государственный таможенный комитет Белоруссии в Telegram-канале. "Министерство иностранных дел Литвы уведомило посольство Беларуси в Литве о денонсации соглашения о таможенном сотрудничестве. Соглашение, которое регулирует таможенные отношения Беларуси и Литвы почти 20 лет, прекратит свое нормативное действие с 27 мая 2025 года", - говорится в сообщении комитета.Отмечается, что документ касается взаимодействия во многих сферах - от осуществления таможенного контроля и обмена информацией до проведения совместных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. "Фактическое сотрудничество литовская сторона завершила уже 2,5 года назад. Таможенные органы Беларуси, в свою очередь, до последнего предлагали возможные варианты взаимодействия, которые сопредельная сторона игнорировала. Здесь очевидно, что позицию определяют не контрольные органы на границе, а литовские политики, которые не настроены на взаимодействие наших стран", - говорится в публикации. В комитете отметили, что сегодня на белорусско-литовской границе, по одностороннему решению Литвы, функционирует лишь два пункта пропуска, в которых постоянно пребывают серьезные очереди из- за неритмичного приема транспорта сопредельной стороной. "Белорусская таможня даже после такого шага готова к открытому и равноправному диалогу по таможенным вопросам", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241102/lukashenko-1981494474.html

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

белоруссия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, литва