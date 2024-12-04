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Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 04.12.2024
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10:17 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/belorussiya-1987257558.html
Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией
Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией - РИА Новости, 04.12.2024
Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией
Соглашение о таможенном сотрудничестве Белоруссии и Литвы прекратит действовать с 27 мая 2025 года, сообщает государственный таможенный комитет Белоруссии в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:17
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Соглашение о таможенном сотрудничестве Белоруссии и Литвы прекратит действовать с 27 мая 2025 года, сообщает государственный таможенный комитет Белоруссии в Telegram-канале. "Министерство иностранных дел Литвы уведомило посольство Беларуси в Литве о денонсации соглашения о таможенном сотрудничестве. Соглашение, которое регулирует таможенные отношения Беларуси и Литвы почти 20 лет, прекратит свое нормативное действие с 27 мая 2025 года", - говорится в сообщении комитета.Отмечается, что документ касается взаимодействия во многих сферах - от осуществления таможенного контроля и обмена информацией до проведения совместных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. "Фактическое сотрудничество литовская сторона завершила уже 2,5 года назад. Таможенные органы Беларуси, в свою очередь, до последнего предлагали возможные варианты взаимодействия, которые сопредельная сторона игнорировала. Здесь очевидно, что позицию определяют не контрольные органы на границе, а литовские политики, которые не настроены на взаимодействие наших стран", - говорится в публикации. В комитете отметили, что сегодня на белорусско-литовской границе, по одностороннему решению Литвы, функционирует лишь два пункта пропуска, в которых постоянно пребывают серьезные очереди из- за неритмичного приема транспорта сопредельной стороной. "Белорусская таможня даже после такого шага готова к открытому и равноправному диалогу по таможенным вопросам", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241102/lukashenko-1981494474.html
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в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией

МИД Литвы уведомил Минск о денонсации соглашения о таможенном сотрудничестве

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВид на на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе
Вид на на контрольно-пропускной пункт Котловка на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вид на на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Соглашение о таможенном сотрудничестве Белоруссии и Литвы прекратит действовать с 27 мая 2025 года, сообщает государственный таможенный комитет Белоруссии в Telegram-канале.
"Министерство иностранных дел Литвы уведомило посольство Беларуси в Литве о денонсации соглашения о таможенном сотрудничестве. Соглашение, которое регулирует таможенные отношения Беларуси и Литвы почти 20 лет, прекратит свое нормативное действие с 27 мая 2025 года", - говорится в сообщении комитета.
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Отмечается, что документ касается взаимодействия во многих сферах - от осуществления таможенного контроля и обмена информацией до проведения совместных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
"Фактическое сотрудничество литовская сторона завершила уже 2,5 года назад. Таможенные органы Беларуси, в свою очередь, до последнего предлагали возможные варианты взаимодействия, которые сопредельная сторона игнорировала. Здесь очевидно, что позицию определяют не контрольные органы на границе, а литовские политики, которые не настроены на взаимодействие наших стран", - говорится в публикации.
В комитете отметили, что сегодня на белорусско-литовской границе, по одностороннему решению Литвы, функционирует лишь два пункта пропуска, в которых постоянно пребывают серьезные очереди из- за неритмичного приема транспорта сопредельной стороной. "Белорусская таможня даже после такого шага готова к открытому и равноправному диалогу по таможенным вопросам", - подчеркивается в сообщении.
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