https://ria.ru/20241204/belorussiya-1987231326.html

Списка врагов Союзного государства нет, заявили в МИД Белоруссии

Списка врагов Союзного государства нет, заявили в МИД Белоруссии - РИА Новости, 04.12.2024

Списка врагов Союзного государства нет, заявили в МИД Белоруссии

Минск и Москва не составляли перечень врагов Союзного государства, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:39

2024-12-04T07:39

2024-12-04T08:28

союзное государство

белоруссия

россия

минск

сергей лавров

максим рыженков

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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Минск и Москва не составляли перечень врагов Союзного государства, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук. Ранее в интервью он заявил, что 6 декабря в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть проекты концепции безопасности СГ и российско-белорусского договора о гарантиях безопасности. "Отдельные страны заявляют, что враг – "такая-то страна", и далее поименный список. Но у нас такого перечня нет. Мы ко всем относимся с уважением, учитываем интересы всех", - сказал замминистра. При этом он обратил внимание, что это против Белоруссии и России другими странами "разворачиваются беспрецедентные санкции". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что концепция безопасности Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности ожидаются к подписанию на высшем госсовете Союзного государства. До этого, в конце октября, его белорусский коллега Максим Рыженков заявил, что главные документы, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в начале декабря, будут касаться безопасности, в них в том числе будет прописано использование ядерного оружия в качестве гарантии суверенитета и целостности двух государств.

https://ria.ru/20241203/belorussiya-1987001256.html

https://ria.ru/20241204/vooruzhenie-1987224405.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, минск, сергей лавров, максим рыженков