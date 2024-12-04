Списка врагов Союзного государства нет, заявили в МИД Белоруссии
Замглавы МИД Белоруссии Назарук: Минск и Москва не составляли список врагов
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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Минск и Москва не составляли перечень врагов Союзного государства, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.
Ранее в интервью он заявил, что 6 декабря в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России планируется рассмотреть проекты концепции безопасности СГ и российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.
"Отдельные страны заявляют, что враг – "такая-то страна", и далее поименный список. Но у нас такого перечня нет. Мы ко всем относимся с уважением, учитываем интересы всех", - сказал замминистра.
При этом он обратил внимание, что это против Белоруссии и России другими странами "разворачиваются беспрецедентные санкции".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что концепция безопасности Союзного государства и межгосударственный договор о гарантиях безопасности ожидаются к подписанию на высшем госсовете Союзного государства. До этого, в конце октября, его белорусский коллега Максим Рыженков заявил, что главные документы, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в начале декабря, будут касаться безопасности, в них в том числе будет прописано использование ядерного оружия в качестве гарантии суверенитета и целостности двух государств.