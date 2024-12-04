https://ria.ru/20241204/bayden-1987306441.html

Один из самых видных демократов осудил решение Байдена помиловать сына

Один из самых видных демократов осудил решение Байдена помиловать сына - РИА Новости, 04.12.2024

Один из самых видных демократов осудил решение Байдена помиловать сына

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом признался, что его разочаровало решение президента США Джо Байдена помиловать сына Хантера, об этом он заявил в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:14

2024-12-04T13:14

2024-12-04T14:48

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сша

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гэвин ньюсом

дональд трамп

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом признался, что его разочаровало решение президента США Джо Байдена помиловать сына Хантера, об этом он заявил в интервью изданию Politico."Учитывая все, что пришлось пережить президенту и его семье, я полностью понимаю инстинктивное желание защитить Хантера. <...> Но я поверил президенту на слово (о том, что Байден не подпишет помилование сына. — Прим. ред.). Поэтому по определению я разочарован и не могу поддержать это решение", — сказал политик.Как пишет издание, вместо того чтобы задуматься о моральных или этических аспектах решения Джо Байдена, а также о влиянии такого шага на исполнительную власть и будущее демократии, губернатор Калифорнии сосредоточился лишь на том, что президент подорвал его доверие. Для него это стало "болезненным поворотом" событий, поскольку в последние годы Ньюсом сблизился с главой Белого дома и стал одним из его "самых ярых защитников". Таким образом, глава "Золотого штата" мгновенно стал одним из самых видных членов Демократической партии, который осуждает действия американского лидера, резюмировалось в статье.В понедельник, 2 декабря, глава Белого дома подписал указ о помиловании Хантера Байдена. Он заявил, что убежден в несправедливости судебного преследования своего сына. Избранный президент Дональд Трамп назвал это решение злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Хантер — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинули уголовные обвинения. Против него рассматривали несколько дел, в частности, об умышленной неуплате налогов в Калифорнии в 2017 и 2018 годах, а также о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018-го, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. За это ему грозило до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.

https://ria.ru/20241204/bayden-1987229104.html

https://ria.ru/20241203/zaharova-1986988364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, калифорния, сша, джо байден, гэвин ньюсом, дональд трамп