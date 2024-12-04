Один из самых видных демократов осудил решение Байдена помиловать сына
Губернатора Калифорнии Ньюсома разочаровало решение Байдена помиловать сына
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом признался, что его разочаровало решение президента США Джо Байдена помиловать сына Хантера, об этом он заявил в интервью изданию Politico.
"Учитывая все, что пришлось пережить президенту и его семье, я полностью понимаю инстинктивное желание защитить Хантера. <...> Но я поверил президенту на слово (о том, что Байден не подпишет помилование сына. — Прим. ред.). Поэтому по определению я разочарован и не могу поддержать это решение", — сказал политик.
Как пишет издание, вместо того чтобы задуматься о моральных или этических аспектах решения Джо Байдена, а также о влиянии такого шага на исполнительную власть и будущее демократии, губернатор Калифорнии сосредоточился лишь на том, что президент подорвал его доверие. Для него это стало "болезненным поворотом" событий, поскольку в последние годы Ньюсом сблизился с главой Белого дома и стал одним из его "самых ярых защитников".
Таким образом, глава "Золотого штата" мгновенно стал одним из самых видных членов Демократической партии, который осуждает действия американского лидера, резюмировалось в статье.
В понедельник, 2 декабря, глава Белого дома подписал указ о помиловании Хантера Байдена. Он заявил, что убежден в несправедливости судебного преследования своего сына. Избранный президент Дональд Трамп назвал это решение злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Хантер — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинули уголовные обвинения. Против него рассматривали несколько дел, в частности, об умышленной неуплате налогов в Калифорнии в 2017 и 2018 годах, а также о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018-го, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. За это ему грозило до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.