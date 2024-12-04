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Суд в США закрыл дело против сына Байдена - РИА Новости, 04.12.2024
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07:32 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/bayden-1987231110.html
Суд в США закрыл дело против сына Байдена
Суд в США закрыл дело против сына Байдена - РИА Новости, 04.12.2024
Суд в США закрыл дело против сына Байдена
Суд в США после помилования президента США Джо Байдена закрыл дело против его сына Хантера по делу о незаконном хранении оружия, за которое ему грозило до 25... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:32
2024-12-04T07:32
в мире
сша
калифорния
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суд в США после помилования президента США Джо Байдена закрыл дело против его сына Хантера по делу о незаконном хранении оружия, за которое ему грозило до 25 лет тюрьмы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Федеральный судья прекратил дело об оружии против Хантера Байдена во вторник после того, как президент Джо Байден объявил о помиловании сына... Ему могло грозить до 25 лет тюремного заключения", - говорится в публикации. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
https://ria.ru/20241204/tramp-1987213205.html
https://ria.ru/20240611/biden-1952251933.html
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в мире, сша, калифорния, делавэр, хантер байден, джо байден
В мире, США, Калифорния, Делавэр, Хантер Байден, Джо Байден
Суд в США закрыл дело против сына Байдена

Суд в США закрыл дело против сына Байдена по делу о незаконном хранении оружия

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суд в США после помилования президента США Джо Байдена закрыл дело против его сына Хантера по делу о незаконном хранении оружия, за которое ему грозило до 25 лет тюрьмы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Федеральный судья прекратил дело об оружии против Хантера Байдена во вторник после того, как президент Джо Байден объявил о помиловании сына... Ему могло грозить до 25 лет тюремного заключения", - говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Трамп попросил прекратить одно из дел, сославшись на решение о сыне Байдена
Вчера, 01:29
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Хантер Байден после заседания суда присяжных в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия
11 июня, 18:23
 
В миреСШАКалифорнияДелавэрХантер БайденДжо Байден
 
 
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