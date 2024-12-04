https://ria.ru/20241204/bayden-1987231110.html

Суд в США закрыл дело против сына Байдена

Суд в США закрыл дело против сына Байдена - РИА Новости, 04.12.2024

Суд в США закрыл дело против сына Байдена

Суд в США после помилования президента США Джо Байдена закрыл дело против его сына Хантера по делу о незаконном хранении оружия, за которое ему грозило до 25... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:32

2024-12-04T07:32

2024-12-04T07:32

в мире

сша

калифорния

делавэр

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джо байден

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суд в США после помилования президента США Джо Байдена закрыл дело против его сына Хантера по делу о незаконном хранении оружия, за которое ему грозило до 25 лет тюрьмы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Федеральный судья прекратил дело об оружии против Хантера Байдена во вторник после того, как президент Джо Байден объявил о помиловании сына... Ему могло грозить до 25 лет тюремного заключения", - говорится в публикации. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.

https://ria.ru/20241204/tramp-1987213205.html

https://ria.ru/20240611/biden-1952251933.html

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калифорния

делавэр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, делавэр, хантер байден, джо байден