https://ria.ru/20241204/banderovtsy-1987350599.html

В Польше предложили запретить пропаганду бандеровской символики

В Польше предложили запретить пропаганду бандеровской символики - РИА Новости, 04.12.2024

В Польше предложили запретить пропаганду бандеровской символики

В нижнюю палату парламента Польши внесли законопроект о запрете пропаганды бандеровщины и ее символики. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:47

2024-12-04T15:47

2024-12-04T18:44

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ВАРШАВА, 4 дек — РИА Новости. В нижнюю палату парламента Польши внесли законопроект о запрете пропаганды бандеровщины и ее символики. Автором инициативы выступила оппозиционная партия "Право и справедливость". Проект документа предусматривает внесение изменений в закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс Польши. "Бандеровщина была идеологией, которая оправдывала Волынский геноцид, устроенный против поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны. Мы считаем, что бандеровщину и бандеровскую символику нельзя пропагандировать", — заявил депутат от оппозиции Мариуш Блащак. В 2018 году законопроект с аналогичным предложением уже вносили в сейм Польши. Тогда его направили в Конституционный суд для так называемого превентивного контроля, использованного президентом Анджеем Дудой. После этого некоторые положения документа признали неконституционными. В итоге инициативу отклонили.Лидер Организации украинских националистов* (ОУН*) Степан Бандера — один из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН и УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на территории Волыни в 1943 году.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240904/politsija-1970604405.html

https://ria.ru/20241101/volyn-1981253852.html

https://ria.ru/20240809/banknoty-1965224413.html

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в мире, справки, украина, польша, россия, мариуш блащак, анджей дуда, петр порошенко, украинская повстанческая армия, право и справедливость, организации украинских националистов* (оун)*