В Польше предложили запретить пропаганду бандеровской символики
В сейм Польши внесли законопроект, запрещающий пропаганду бандеровщины
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 дек — РИА Новости. В нижнюю палату парламента Польши внесли законопроект о запрете пропаганды бандеровщины и ее символики.
Автором инициативы выступила оппозиционная партия "Право и справедливость". Проект документа предусматривает внесение изменений в закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс Польши.
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"Бандеровщина была идеологией, которая оправдывала Волынский геноцид, устроенный против поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны. Мы считаем, что бандеровщину и бандеровскую символику нельзя пропагандировать", — заявил депутат от оппозиции Мариуш Блащак.
В 2018 году законопроект с аналогичным предложением уже вносили в сейм Польши. Тогда его направили в Конституционный суд для так называемого превентивного контроля, использованного президентом Анджеем Дудой. После этого некоторые положения документа признали неконституционными. В итоге инициативу отклонили.
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Лидер Организации украинских националистов* (ОУН*) Степан Бандера — один из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН и УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на территории Волыни в 1943 году.
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* Запрещенная в России экстремистская организация.