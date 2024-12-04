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В Польше предложили запретить пропаганду бандеровской символики - РИА Новости, 04.12.2024
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15:47 04.12.2024 (обновлено: 18:44 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/banderovtsy-1987350599.html
В Польше предложили запретить пропаганду бандеровской символики
В Польше предложили запретить пропаганду бандеровской символики - РИА Новости, 04.12.2024
В Польше предложили запретить пропаганду бандеровской символики
В нижнюю палату парламента Польши внесли законопроект о запрете пропаганды бандеровщины и ее символики. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:47
2024-12-04T18:44
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ВАРШАВА, 4 дек — РИА Новости. В нижнюю палату парламента Польши внесли законопроект о запрете пропаганды бандеровщины и ее символики. Автором инициативы выступила оппозиционная партия "Право и справедливость". Проект документа предусматривает внесение изменений в закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс Польши. "Бандеровщина была идеологией, которая оправдывала Волынский геноцид, устроенный против поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны. Мы считаем, что бандеровщину и бандеровскую символику нельзя пропагандировать", — заявил депутат от оппозиции Мариуш Блащак. В 2018 году законопроект с аналогичным предложением уже вносили в сейм Польши. Тогда его направили в Конституционный суд для так называемого превентивного контроля, использованного президентом Анджеем Дудой. После этого некоторые положения документа признали неконституционными. В итоге инициативу отклонили.Лидер Организации украинских националистов* (ОУН*) Степан Бандера — один из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН и УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на территории Волыни в 1943 году.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240904/politsija-1970604405.html
https://ria.ru/20241101/volyn-1981253852.html
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в мире, справки, украина, польша, россия, мариуш блащак, анджей дуда, петр порошенко, украинская повстанческая армия, право и справедливость, организации украинских националистов* (оун)*
В мире, Справки, Украина, Польша, Россия, Мариуш Блащак, Анджей Дуда, Петр Порошенко, Украинская повстанческая армия, Право и справедливость, Организации украинских националистов* (ОУН)*
В Польше предложили запретить пропаганду бандеровской символики

В сейм Польши внесли законопроект, запрещающий пропаганду бандеровщины

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Филип Климашевский
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ВАРШАВА, 4 дек — РИА Новости. В нижнюю палату парламента Польши внесли законопроект о запрете пропаганды бандеровщины и ее символики.
Автором инициативы выступила оппозиционная партия "Право и справедливость". Проект документа предусматривает внесение изменений в закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс Польши.
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В 2018 году законопроект с аналогичным предложением уже вносили в сейм Польши. Тогда его направили в Конституционный суд для так называемого превентивного контроля, использованного президентом Анджеем Дудой. После этого некоторые положения документа признали неконституционными. В итоге инициативу отклонили.
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УПА была сформирована в октябре 1942 года, действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН и УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на территории Волыни в 1943 году.
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В миреСправкиУкраинаПольшаРоссияМариуш БлащакАнджей ДудаПетр ПорошенкоУкраинская повстанческая армияПраво и справедливостьОрганизации украинских националистов* (ОУН)*
 
 
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