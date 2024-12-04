Байден уже мог помиловать фон дер Ляйен, пошутила Захарова
Захарова пошутила, что Байден мог помиловать фон дер Ляйен за коррупцию
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ситуацию с переизбранием Урсулы фон дер Ляйен на должность председателя Европейской комиссии, иронично отметив, что президент США Джо Байден уже мог помиловать ее за все коррупционные преступления.
"Очень может быть, что каким-нибудь закрытым указом Урсулу фон дер Ляйен уже помиловал Байден" - сказала Захарова на брифинге.
В среду 27 ноября депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, а также с эстонкой Каей Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности. Новый состав ЕК, вызывающий немало противоречий, поддержали всего 370 из 688 голосовавших депутатов, против проголосовали 282, воздержались - 36. Затем новый состав ЕК был одобрен Евросоветом. Согласно его заявлению, полномочия новой Еврокомиссии продлятся до 31 октября 2029 года.
В настоящее время разбирательства по коррупционным подозрениям проводятся и в отношении самой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В частности, суд первой инстанции бельгийского города Льеж рассматривает дело о возможных нарушениях при закупках вакцин со стороны главы Еврокомиссии. Кроме того, суд Евросоюза в Люксембурге в июле постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.