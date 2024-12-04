Байден выбрал неправильный момент для помилования сына, пишет WSJ
Бывшие советники Байдена считают, что его помилование навредило демократам
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ряд бывших советников президента США Джо Байден считают, что он выбрал неправильный момент для помилования сына Хантера, навредив усилиям демократов по привлечению внимания общественности к некоторым противоречивым кандидатурам в будущую администрацию победившего на выборах Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Некоторые бывшие помощники не могут понять, почему президент решил объявить о помиловании именно сейчас, когда это отвлекает внимание от попыток демократов сосредоточить внимание на спорных кандидатах в кабинет Трампа", — говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным Wall Street Journal, бывшие соратники также недоумевают, почему Байден обрушился с критикой на министерство юстиции, которое вело расследования, вместо того чтобы объяснить свое решение заботой о сыне как отец.
Согласно источникам, президент был обеспокоен, что его сын может стать мишенью новой администрации. Также решение о помиловании было принято на фоне приближающихся судебных заседаний, которые, по мнению Байдена, могли вызвать излишний стресс для его семьи.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
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