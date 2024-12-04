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Байден выбрал неправильный момент для помилования сына, пишет WSJ - РИА Новости, 04.12.2024
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13:11 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/bajden-1987303881.html
Байден выбрал неправильный момент для помилования сына, пишет WSJ
Байден выбрал неправильный момент для помилования сына, пишет WSJ - РИА Новости, 04.12.2024
Байден выбрал неправильный момент для помилования сына, пишет WSJ
Ряд бывших советников президента США Джо Байден считают, что он выбрал неправильный момент для помилования сына Хантера, навредив усилиям демократов по... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:11
2024-12-04T13:11
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ряд бывших советников президента США Джо Байден считают, что он выбрал неправильный момент для помилования сына Хантера, навредив усилиям демократов по привлечению внимания общественности к некоторым противоречивым кандидатурам в будущую администрацию победившего на выборах Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Некоторые бывшие помощники не могут понять, почему президент решил объявить о помиловании именно сейчас, когда это отвлекает внимание от попыток демократов сосредоточить внимание на спорных кандидатах в кабинет Трампа", — говорится в сообщении. Кроме того, по данным Wall Street Journal, бывшие соратники также недоумевают, почему Байден обрушился с критикой на министерство юстиции, которое вело расследования, вместо того чтобы объяснить свое решение заботой о сыне как отец. Согласно источникам, президент был обеспокоен, что его сын может стать мишенью новой администрации. Также решение о помиловании было принято на фоне приближающихся судебных заседаний, которые, по мнению Байдена, могли вызвать излишний стресс для его семьи. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html
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в мире, сша, калифорния, делавэр, джо байден, дональд трамп, хантер байден
В мире, США, Калифорния, Делавэр, Джо Байден, Дональд Трамп, Хантер Байден
Байден выбрал неправильный момент для помилования сына, пишет WSJ

Бывшие советники Байдена считают, что его помилование навредило демократам

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ряд бывших советников президента США Джо Байден считают, что он выбрал неправильный момент для помилования сына Хантера, навредив усилиям демократов по привлечению внимания общественности к некоторым противоречивым кандидатурам в будущую администрацию победившего на выборах Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Некоторые бывшие помощники не могут понять, почему президент решил объявить о помиловании именно сейчас, когда это отвлекает внимание от попыток демократов сосредоточить внимание на спорных кандидатах в кабинет Трампа", — говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Байден помиловал своего сына Хантера из-за судебной ошибки
2 декабря, 03:34
Кроме того, по данным Wall Street Journal, бывшие соратники также недоумевают, почему Байден обрушился с критикой на министерство юстиции, которое вело расследования, вместо того чтобы объяснить свое решение заботой о сыне как отец.
Согласно источникам, президент был обеспокоен, что его сын может стать мишенью новой администрации. Также решение о помиловании было принято на фоне приближающихся судебных заседаний, которые, по мнению Байдена, могли вызвать излишний стресс для его семьи.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера
2 декабря, 12:29
 
В миреСШАКалифорнияДелавэрДжо БайденДональд ТрампХантер Байден
 
 
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