https://ria.ru/20241204/bajden-1987303881.html

Байден выбрал неправильный момент для помилования сына, пишет WSJ

Байден выбрал неправильный момент для помилования сына, пишет WSJ - РИА Новости, 04.12.2024

Байден выбрал неправильный момент для помилования сына, пишет WSJ

Ряд бывших советников президента США Джо Байден считают, что он выбрал неправильный момент для помилования сына Хантера, навредив усилиям демократов по... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:11

2024-12-04T13:11

2024-12-04T13:11

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хантер байден

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ряд бывших советников президента США Джо Байден считают, что он выбрал неправильный момент для помилования сына Хантера, навредив усилиям демократов по привлечению внимания общественности к некоторым противоречивым кандидатурам в будущую администрацию победившего на выборах Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Некоторые бывшие помощники не могут понять, почему президент решил объявить о помиловании именно сейчас, когда это отвлекает внимание от попыток демократов сосредоточить внимание на спорных кандидатах в кабинет Трампа", — говорится в сообщении. Кроме того, по данным Wall Street Journal, бывшие соратники также недоумевают, почему Байден обрушился с критикой на министерство юстиции, которое вело расследования, вместо того чтобы объяснить свое решение заботой о сыне как отец. Согласно источникам, президент был обеспокоен, что его сын может стать мишенью новой администрации. Также решение о помиловании было принято на фоне приближающихся судебных заседаний, которые, по мнению Байдена, могли вызвать излишний стресс для его семьи. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.

https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html

https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html

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в мире, сша, калифорния, делавэр, джо байден, дональд трамп, хантер байден