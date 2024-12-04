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Путин назвал причину популярности китайских автомобилей - РИА Новости, 04.12.2024
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16:54 04.12.2024 (обновлено: 17:02 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/avto-1987373603.html
Путин назвал причину популярности китайских автомобилей
Путин назвал причину популярности китайских автомобилей - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал причину популярности китайских автомобилей
Китайские товары стали качественнее и дешевле, отметил президент России Владимир Путин, говоря о популярности китайских автомобилей в РФ. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:54
2024-12-04T17:02
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
китай
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Китайские товары стали качественнее и дешевле, отметил президент России Владимир Путин, говоря о популярности китайских автомобилей в РФ."Мы начали отношения с нашими китайскими друзьями в сфере автомобилестроения не вчера. Реальная работа была начата в 2015 году. Начали обсуждать эти проекты и раньше, а в 2015 году, по-моему, были созданы первые производства в Туле, а потом в Калуге", - сказал он во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Это связано не с тем, что от нас, скажем, немецкие производители начали уходить, а связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал причину популярности китайских автомобилей

Путин назвал причину популярности китайских автомобилей в их качестве и цене

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Китайские товары стали качественнее и дешевле, отметил президент России Владимир Путин, говоря о популярности китайских автомобилей в РФ.
"Мы начали отношения с нашими китайскими друзьями в сфере автомобилестроения не вчера. Реальная работа была начата в 2015 году. Начали обсуждать эти проекты и раньше, а в 2015 году, по-моему, были созданы первые производства в Туле, а потом в Калуге", - сказал он во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Это связано не с тем, что от нас, скажем, немецкие производители начали уходить, а связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель", - подчеркнул Путин.
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияКитайЭкономикаВладимир Путин
 
 
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