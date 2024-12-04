https://ria.ru/20241204/avto-1987373603.html

Путин назвал причину популярности китайских автомобилей

Путин назвал причину популярности китайских автомобилей - РИА Новости, 04.12.2024

Путин назвал причину популярности китайских автомобилей

Китайские товары стали качественнее и дешевле, отметил президент России Владимир Путин, говоря о популярности китайских автомобилей в РФ. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:54

2024-12-04T16:54

2024-12-04T17:02

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

китай

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Китайские товары стали качественнее и дешевле, отметил президент России Владимир Путин, говоря о популярности китайских автомобилей в РФ."Мы начали отношения с нашими китайскими друзьями в сфере автомобилестроения не вчера. Реальная работа была начата в 2015 году. Начали обсуждать эти проекты и раньше, а в 2015 году, по-моему, были созданы первые производства в Туле, а потом в Калуге", - сказал он во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Это связано не с тем, что от нас, скажем, немецкие производители начали уходить, а связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

россия, китай, экономика, владимир путин