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Новые автомобили передали охотинспекторам и скорой помощи Тверской области
Новые автомобили передали охотинспекторам и скорой помощи Тверской области - РИА Новости, 04.12.2024
Новые автомобили передали охотинспекторам и скорой помощи Тверской области
Государственная служба охотинспекторов Тверской области и служба скорой медицинской помощи региона пополнилась новыми автомобилями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:01
2024-12-04T13:01
2024-12-04T13:01
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Государственная служба охотинспекторов Тверской области и служба скорой медицинской помощи региона пополнилась новыми автомобилями, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор региона Игорь Руденя вручил в среду ключи от специального автотранспорта представителям ведомства и главам муниципалитетов. В 37 муниципалитетов региона, где действует служба охотинспекторов, передали 140 единиц современной спецтехники отечественного производства. Это автомобили повышенной проходимости, квадроциклы, снегоходы и автоприцепы для перевозки техники. "Ваш труд занимает очень важное место в нашей жизни, потому что Тверская область ведущая территория по площади охотничьих ресурсов в Центральном федеральном округе. От того насколько вы экипированы и любите свою работу зависит природное благополучее нашей территории. Все, что мы вместе делаем, – это для будущих поколений, для сохранения и приумножения наших природных богатств. Уверен, что обновление материально-технической базы позволит эффективно решать задачи", – отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба. Также губернатор поблагодарил президента РФ Владимира Путина, правительство страны за постоянное внимание и поддержку Тверской области. "Сегодня мы передаем также машины скорой медицинской помощи в муниципалитеты", - добавил губернатор. Благодаря наличию в подразделениях охотнадзора спецтехники будет усилено патрулирование угодий Верхневолжья, охотинспекторы смогут выполнять свою работу в труднодоступных местах и при любых климатических условиях, в том числе при наличии большого снежного покрова, а также при бездорожье. Государственный охотничий инспектор по Вышневолоцкому округу Владислав Савинов добавил, что техника позволит более тщательнее относиться к охране природы, выявлять браконьеров, а также заниматься профилактикой правонарушений в сфере охоты. Также в муниципалитеты передана новая партия автомобилей скорой медицинской помощи: по два - в Вышневолоцкий и Ржевский округа, один - в Бежецкий округ.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987148052.html
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тверская область, россия, игорь руденя, владимир путин
Тверская область, Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Владимир Путин
Новые автомобили передали охотинспекторам и скорой помощи Тверской области
Губернатор Руденя передал в муниципалитеты Тверской области новый автотранспорт
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Государственная служба охотинспекторов Тверской области и служба скорой медицинской помощи региона пополнилась новыми автомобилями, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор региона Игорь Руденя
вручил в среду ключи от специального автотранспорта представителям ведомства и главам муниципалитетов.
В 37 муниципалитетов региона, где действует служба охотинспекторов, передали 140 единиц современной спецтехники отечественного производства. Это автомобили повышенной проходимости, квадроциклы, снегоходы и автоприцепы для перевозки техники.
"Ваш труд занимает очень важное место в нашей жизни, потому что Тверская область
ведущая территория по площади охотничьих ресурсов в Центральном федеральном округе. От того насколько вы экипированы и любите свою работу зависит природное благополучее нашей территории. Все, что мы вместе делаем, – это для будущих поколений, для сохранения и приумножения наших природных богатств. Уверен, что обновление материально-технической базы позволит эффективно решать задачи", – отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Также губернатор поблагодарил президента РФ Владимира Путина
, правительство страны за постоянное внимание и поддержку Тверской области.
"Сегодня мы передаем также машины скорой медицинской помощи в муниципалитеты", - добавил губернатор.
Благодаря наличию в подразделениях охотнадзора спецтехники будет усилено патрулирование угодий Верхневолжья, охотинспекторы смогут выполнять свою работу в труднодоступных местах и при любых климатических условиях, в том числе при наличии большого снежного покрова, а также при бездорожье.
Государственный охотничий инспектор по Вышневолоцкому округу Владислав Савинов добавил, что техника позволит более тщательнее относиться к охране природы, выявлять браконьеров, а также заниматься профилактикой правонарушений в сфере охоты.
Также в муниципалитеты передана новая партия автомобилей скорой медицинской помощи: по два - в Вышневолоцкий и Ржевский округа, один - в Бежецкий округ.