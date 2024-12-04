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В Севастополе произошло массовое ДТП с участием скорой помощи - РИА Новости, 04.12.2024
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17:44 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/avariya-1987384479.html
В Севастополе произошло массовое ДТП с участием скорой помощи
В Севастополе произошло массовое ДТП с участием скорой помощи - РИА Новости, 04.12.2024
В Севастополе произошло массовое ДТП с участием скорой помощи
Массовое ДТП с участием машины скорой помощи и четырех иномарок произошло в Севастополе, начато административное расследование, сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:44
2024-12-04T17:44
происшествия
авто
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Массовое ДТП с участием машины скорой помощи и четырех иномарок произошло в Севастополе, начато административное расследование, сообщает пресс-служба полиции города. "По предварительным данным на перекрёстке улиц Багрия и Коли Пищенко произошло столкновение автомобиля скорой помощи под управлением 34-летнего водителя и автомобиля Land Rover под управлением 62-летнего водителя", - говорится в сообщении. От удара "скорая" опрокинулась, а затем по инерции столкнулась с остановившимися на перекрестке автомобилями Daewoo, Mitsubishi и Skoda Octavia. "В результате ДТП пострадавшие отсутствуют, все водители трезвые. По факту произошедшего назначено административное расследование", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241202/skoraya-1986852629.html
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происшествия, авто, севастополь, skoda auto, skoda octavia
Происшествия, Авто, Севастополь, Skoda Auto, Skoda Octavia
В Севастополе произошло массовое ДТП с участием скорой помощи

В Севастополе столкнулись скорая помощь и четыре иномарки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Массовое ДТП с участием машины скорой помощи и четырех иномарок произошло в Севастополе, начато административное расследование, сообщает пресс-служба полиции города.
"По предварительным данным на перекрёстке улиц Багрия и Коли Пищенко произошло столкновение автомобиля скорой помощи под управлением 34-летнего водителя и автомобиля Land Rover под управлением 62-летнего водителя", - говорится в сообщении.
От удара "скорая" опрокинулась, а затем по инерции столкнулась с остановившимися на перекрестке автомобилями Daewoo, Mitsubishi и Skoda Octavia.
"В результате ДТП пострадавшие отсутствуют, все водители трезвые. По факту произошедшего назначено административное расследование", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Бурятии ехавшая к месту ДТП скорая попала в аварию
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ПроисшествияАвтоСевастопольSkoda AutoSkoda Octavia
 
 
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