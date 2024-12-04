https://ria.ru/20241204/avariya-1987384479.html

В Севастополе произошло массовое ДТП с участием скорой помощи

В Севастополе произошло массовое ДТП с участием скорой помощи - РИА Новости, 04.12.2024

В Севастополе произошло массовое ДТП с участием скорой помощи

Массовое ДТП с участием машины скорой помощи и четырех иномарок произошло в Севастополе, начато административное расследование, сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:44

2024-12-04T17:44

2024-12-04T17:44

происшествия

авто

севастополь

skoda auto

skoda octavia

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Массовое ДТП с участием машины скорой помощи и четырех иномарок произошло в Севастополе, начато административное расследование, сообщает пресс-служба полиции города. "По предварительным данным на перекрёстке улиц Багрия и Коли Пищенко произошло столкновение автомобиля скорой помощи под управлением 34-летнего водителя и автомобиля Land Rover под управлением 62-летнего водителя", - говорится в сообщении. От удара "скорая" опрокинулась, а затем по инерции столкнулась с остановившимися на перекрестке автомобилями Daewoo, Mitsubishi и Skoda Octavia. "В результате ДТП пострадавшие отсутствуют, все водители трезвые. По факту произошедшего назначено административное расследование", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241202/skoraya-1986852629.html

севастополь

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происшествия, авто, севастополь, skoda auto, skoda octavia