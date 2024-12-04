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Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиакомпаний - РИА Новости, 04.12.2024
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14:46 04.12.2024 (обновлено: 15:08 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/avakompanii-1987335559.html
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиакомпаний
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиакомпаний - РИА Новости, 04.12.2024
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиакомпаний
Правительство России направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе для субсидирования льготных авиаперелетов, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:46
2024-12-04T15:08
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство России направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе для субсидирования льготных авиаперелетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 3,5 миллиарда рублей организациям воздушного транспорта, в том числе тем, кто осуществляет полеты из труднодоступных мест по льготным билетам", - сказал он на заседании правительства в среду.Премьер подчеркнул, что благодаря такой поддержке авиапредприятия смогут развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны, чтобы люди, где бы они ни находились, могли пользоваться удобными маршрутами."Продолжим оказывать помощь и в следующем году. Необходимые для этого ресурсы предусмотрены в нашем федеральном бюджете", - заявил Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиакомпаний

Мишустин: правительство направит 3,5 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из самолета
Вид из самолета - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство России направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе для субсидирования льготных авиаперелетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 3,5 миллиарда рублей организациям воздушного транспорта, в том числе тем, кто осуществляет полеты из труднодоступных мест по льготным билетам", - сказал он на заседании правительства в среду.
Премьер подчеркнул, что благодаря такой поддержке авиапредприятия смогут развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны, чтобы люди, где бы они ни находились, могли пользоваться удобными маршрутами.
"Продолжим оказывать помощь и в следующем году. Необходимые для этого ресурсы предусмотрены в нашем федеральном бюджете", - заявил Мишустин.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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