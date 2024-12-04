https://ria.ru/20241204/artilleriya-1987223303.html

Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ

Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024

Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских военнослужащих, уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T05:10

2024-12-04T05:10

2024-12-04T05:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских военнослужащих, уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой, сообщили в Минобороны РФ. "Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника", — говорится в сообщении. Военнослужащие отмечают, что новые подразделения ВСУ обучены очень плохо. "Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции. Впрочем, не исключено, что украинские командиры таким образом жертвуют личным составом в попытках выявить местоположение российских реактивных систем залпового огня и пушек", — сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, сво