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Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 04.12.2024 (обновлено: 05:11 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/artilleriya-1987223303.html
Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ
Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских военнослужащих, уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:10
2024-12-04T05:11
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских военнослужащих, уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой, сообщили в Минобороны РФ. "Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника", — говорится в сообщении. Военнослужащие отмечают, что новые подразделения ВСУ обучены очень плохо. "Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции. Впрочем, не исключено, что украинские командиры таким образом жертвуют личным составом в попытках выявить местоположение российских реактивных систем залпового огня и пушек", — сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, СВО
Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ

Минобороны: артиллеристы уничтожили станцию РЭБ и ангар с автотехникой ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских военнослужащих, уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой, сообщили в Минобороны РФ.
"Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника", — говорится в сообщении.
Военнослужащие отмечают, что новые подразделения ВСУ обучены очень плохо.
"Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции. Впрочем, не исключено, что украинские командиры таким образом жертвуют личным составом в попытках выявить местоположение российских реактивных систем залпового огня и пушек", — сообщили в министерстве.
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Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ
2 декабря, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьСВО
 
 
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