https://ria.ru/20241204/artilleriya-1987223303.html
Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ
Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских военнослужащих, уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:10
2024-12-04T05:10
2024-12-04T05:11
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982398749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c735c57f747b911d5fc4e290b35cb8c.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских военнослужащих, уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой, сообщили в Минобороны РФ. "Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника", — говорится в сообщении. Военнослужащие отмечают, что новые подразделения ВСУ обучены очень плохо. "Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции. Впрочем, не исключено, что украинские командиры таким образом жертвуют личным составом в попытках выявить местоположение российских реактивных систем залпового огня и пушек", — сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982398749_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac7f6bfbf0567c56bb8aca4ab7578e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, СВО
Российские артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ
Минобороны: артиллеристы уничтожили станцию РЭБ и ангар с автотехникой ВСУ
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских военнослужащих, уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой, сообщили в Минобороны РФ.
"Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских националистов, а также уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника", — говорится в сообщении.
Военнослужащие отмечают, что новые подразделения ВСУ обучены очень плохо.
"Зачастую они вовсе не маскируют свои позиции. Впрочем, не исключено, что украинские командиры таким образом жертвуют личным составом в попытках выявить местоположение российских реактивных систем залпового огня и пушек", — сообщили в министерстве.