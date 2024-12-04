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"Через три года". Ученые забили тревогу из-за приближения "зловещей эпохи" - РИА Новости, 04.12.2024
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Наука
 
04:50 04.12.2024 (обновлено: 09:21 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/arktika-1987221562.html
"Через три года". Ученые забили тревогу из-за приближения "зловещей эпохи"
"Через три года". Ученые забили тревогу из-за приближения "зловещей эпохи" - РИА Новости, 04.12.2024
"Через три года". Ученые забили тревогу из-за приближения "зловещей эпохи"
Арктика может полностью освободиться ото льда в течение трех лет, что станет "зловещей эпохой" для жителей планеты. Об этом сообщает издание Daily Mail со... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:50
2024-12-04T09:21
наука
в мире
арктика
земля
италия
климат
глобальное потепление
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Арктика может полностью освободиться ото льда в течение трех лет, что станет "зловещей эпохой" для жителей планеты. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Гётеборгского университета."Изменение климата привело к ослаблению ледяного покрова Арктики. Исследователи обнаружили, что если осенью, зимой или весной произойдет ряд не совсем обычных погодных явлений, то существует реальный риск того, что летом морской лед полностью растает &lt;...&gt; это может произойти уже до 2030 года, даже в 2027 году", — говорится в публикации на официальном сайте университета.Согласно проведенным компьютерным симуляциям, в девяти из 300 случаев результаты показали, что первый день без ледяного покрова в Арктике может наступить уже через три года независимо от дальнейшей жизнедеятельности людей.При этом на основе выводов этих же исследований ученые предсказали, что первый день безо льда в Арктике гарантированно наступит в течение 9-20 лет независимо от количества выбросов парниковых газов.Исследовав эти сценарии, ученые выяснили, что серия экстремальных погодных явлений может растопить более 1,2 миллиона квадратных километров льда за короткий период времени.Cерьезное воздействие на таяние льдов оказывает потепление климата. Так, в марте 2022 года температура в некоторых районах Арктики была на десять градусов выше нормы, 2024 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.Ученые предупредили, что исчезновение арктического льда может существенно повлиять на экосистему и климат Земли из-за изменения погодных условий. К примеру, свободная от ледяных оков Арктика может вызвать похолодание до -20 градусов на юге Италии или лесные пожары в Скандинавии.
https://ria.ru/20241202/magadan-1986799729.html
https://ria.ru/20241117/arktika-1984207511.html
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в мире, арктика, земля, италия, климат, глобальное потепление
Наука, В мире, Арктика, Земля, Италия, Климат, Глобальное потепление
"Через три года". Ученые забили тревогу из-за приближения "зловещей эпохи"

Daily Mail: Арктика может полностью освободиться ото льда в течение трех лет

© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкБелый медведь на льдине в Северном ледовитом океане.
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане. - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Арктика может полностью освободиться ото льда в течение трех лет, что станет "зловещей эпохой" для жителей планеты. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Гётеборгского университета.
"Изменение климата привело к ослаблению ледяного покрова Арктики. Исследователи обнаружили, что если осенью, зимой или весной произойдет ряд не совсем обычных погодных явлений, то существует реальный риск того, что летом морской лед полностью растает <...> это может произойти уже до 2030 года, даже в 2027 году", — говорится в публикации на официальном сайте университета.
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Согласно проведенным компьютерным симуляциям, в девяти из 300 случаев результаты показали, что первый день без ледяного покрова в Арктике может наступить уже через три года независимо от дальнейшей жизнедеятельности людей.
При этом на основе выводов этих же исследований ученые предсказали, что первый день безо льда в Арктике гарантированно наступит в течение 9-20 лет независимо от количества выбросов парниковых газов.
Исследовав эти сценарии, ученые выяснили, что серия экстремальных погодных явлений может растопить более 1,2 миллиона квадратных километров льда за короткий период времени.
Cерьезное воздействие на таяние льдов оказывает потепление климата. Так, в марте 2022 года температура в некоторых районах Арктики была на десять градусов выше нормы, 2024 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.
Ученые предупредили, что исчезновение арктического льда может существенно повлиять на экосистему и климат Земли из-за изменения погодных условий. К примеру, свободная от ледяных оков Арктика может вызвать похолодание до -20 градусов на юге Италии или лесные пожары в Скандинавии.
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