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Сервис лояльности "Апельсин" подключил списание на благотворительность
Сервис лояльности "Апельсин" подключил списание на благотворительность - РИА Новости, 04.12.2024
Сервис лояльности "Апельсин" подключил списание на благотворительность
Пользователи сервиса "Апельсин" смогут списывать накопленный за покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке" кешбэк Апельсинками в пользу тех, кто нуждается в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:00
2024-12-04T15:00
2024-12-04T19:37
технологии
благотворительность
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Пользователи сервиса "Апельсин" смогут списывать накопленный за покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке" кешбэк Апельсинками в пользу тех, кто нуждается в поддержке, сообщает пресс-служба бренда.Новый раздел "На добрые дела" появился на сайте и в мобильном приложении Апельсина. Попасть в него можно, выбрав кнопку "Потратить" после авторизации в сервисе лояльности. Возможность сделать доброе дело откроется после выбора благотворительной организации.В окне для перевода пользователи смогут увидеть количество доступных для списания Апельсинок. Перевод в благотворительный фонд осуществляется по стандартному курсу: за каждые 10 Апельсинок на счёт выбранной организации будет поступать один рубль. Списать можно любую комфортную сумму, говорится в сообщении.К сервису Апельсин уже подключился фонд "Линия жизни", который помог более 14 тысячам детей и обеспечил лечение свыше 70 тысяч пациентов на современном медицинском оборудовании. В ближайшее время присоединится фонд "Выручаем"."В современном мире каждый из нас может внести свой добрый вклад в меру своих возможностей. Апельсин стремится не только предоставлять клиентам самый выгодный кешбэк за продукты питания, но и объединить усилия бизнеса и общества, чтобы сделать мир лучше и подарить надежду тем, кто сталкивается с трудностями. Наша цель — сформировать у клиентов привычки финансовой грамотности и готовности поддерживать друг друга", — говорит генеральный директор сервиса лояльности "Апельсин" Андрей Писарев, его слова приводятся в сообщении.Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", erid:F7NfYUJCUneP4zS9gxoS
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, благотворительность
Технологии, Благотворительность
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Пользователи сервиса "Апельсин" смогут списывать накопленный за покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке" кешбэк Апельсинками в пользу тех, кто нуждается в поддержке, сообщает пресс-служба бренда.
Новый раздел "На добрые дела" появился на сайте
и в мобильном приложении Апельсина. Попасть в него можно, выбрав кнопку "Потратить" после авторизации в сервисе лояльности. Возможность сделать доброе дело откроется после выбора благотворительной организации.
В окне для перевода пользователи смогут увидеть количество доступных для списания Апельсинок. Перевод в благотворительный фонд осуществляется по стандартному курсу: за каждые 10 Апельсинок на счёт выбранной организации будет поступать один рубль. Списать можно любую комфортную сумму, говорится в сообщении.
К сервису Апельсин уже подключился фонд "Линия жизни", который помог более 14 тысячам детей и обеспечил лечение свыше 70 тысяч пациентов на современном медицинском оборудовании. В ближайшее время присоединится фонд "Выручаем".
"В современном мире каждый из нас может внести свой добрый вклад в меру своих возможностей. Апельсин стремится не только предоставлять клиентам самый выгодный кешбэк за продукты питания, но и объединить усилия бизнеса и общества, чтобы сделать мир лучше и подарить надежду тем, кто сталкивается с трудностями. Наша цель — сформировать у клиентов привычки финансовой грамотности и готовности поддерживать друг друга", — говорит генеральный директор сервиса лояльности "Апельсин" Андрей Писарев, его слова приводятся в сообщении.
Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", erid:F7NfYUJCUneP4zS9gxoS