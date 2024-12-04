https://ria.ru/20241204/abkhaziya-1987321964.html

Ввоз мандаринов из Абхазии продолжается, несмотря на волнения в республике

Ввоз мандаринов из Абхазии продолжается, несмотря на волнения в республике - РИА Новости, 04.12.2024

Ввоз мандаринов из Абхазии продолжается, несмотря на волнения в республике

Активный ввоз в Россию мандаринов из Абхазии продолжается, несмотря на волнения в республике, с начала октября импортировано 12,5 тонны, что в 1,5 раза больше,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:09

2024-12-04T14:09

2024-12-04T14:09

экономика

абхазия

россия

сочи

аслан бжания

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СОЧИ, 4 дек – РИА Новости. Активный ввоз в Россию мандаринов из Абхазии продолжается, несмотря на волнения в республике, с начала октября импортировано 12,5 тонны, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи. Каждой осенью в Абхазии начинается сбор мандаринов, часть которых доставляют в Россию через таможенные пункты. "На сегодняшний день в Россию из Абхазии продолжается активный ввоз цитрусовых. В сутки через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни ввозят грузовым транспортом до 700 тонн мандаринов. С 1 октября импортировано уже 12,5 тысячи тонн мандаринов, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года ( 7,8 тысячи тонн)", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, сократились ли поставки мандаринов из Абхазии в Россию на фоне волнений в республике. Всего из Абхазии было поставлено 14 тысяч тонн сельхозпродукции. "Кроме мандаринов абхазские предприниматели ввозят и другую местную продукцию: фейхоа, хурму, лимоны, апельсины, орехи", - добавили в пресс-службе. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.

https://ria.ru/20241030/banany-1980827084.html

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html

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экономика, абхазия, россия, сочи, аслан бжания