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Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России - РИА Новости, 03.12.2024
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03:31 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/zima-1986995607.html
Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России
Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России - РИА Новости, 03.12.2024
Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России
Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов, в Сибири так же будет... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:31
2024-12-03T03:31
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов, в Сибири так же будет преобладать теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы… преобладать будет более мягкая погода", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что такой прогноз относится к европейской территории России. "В Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5-10 градусов выше нормы, но в зимнем исполнении, по московским меркам это, конечно, все равно будут еще какие морозы", - сообщил метеоролог.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России

Вильфанд: теплая погода этой зимой будет преобладать над сильными морозами

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов, в Сибири так же будет преобладать теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы… преобладать будет более мягкая погода", - сказал Вильфанд.
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Он уточнил, что такой прогноз относится к европейской территории России.
"В Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5-10 градусов выше нормы, но в зимнем исполнении, по московским меркам это, конечно, все равно будут еще какие морозы", - сообщил метеоролог.
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ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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