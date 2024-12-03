https://ria.ru/20241203/zima-1986995607.html

Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России

Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России - РИА Новости, 03.12.2024

Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России

Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов, в Сибири так же будет... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:31

2024-12-03T03:31

2024-12-03T03:31

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983788285_0:196:3076:1926_1920x0_80_0_0_96c5492e56ab64068063c15e68ade82f.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов, в Сибири так же будет преобладать теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы… преобладать будет более мягкая погода", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что такой прогноз относится к европейской территории России. "В Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5-10 градусов выше нормы, но в зимнем исполнении, по московским меркам это, конечно, все равно будут еще какие морозы", - сообщил метеоролог.

https://ria.ru/20241201/zima-1986685389.html

https://ria.ru/20241120/zerno-1984733812.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр