https://ria.ru/20241203/zima-1986995607.html
Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России
Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России - РИА Новости, 03.12.2024
Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России
Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов, в Сибири так же будет... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:31
2024-12-03T03:31
2024-12-03T03:31
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983788285_0:196:3076:1926_1920x0_80_0_0_96c5492e56ab64068063c15e68ade82f.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов, в Сибири так же будет преобладать теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы… преобладать будет более мягкая погода", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что такой прогноз относится к европейской территории России. "В Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5-10 градусов выше нормы, но в зимнем исполнении, по московским меркам это, конечно, все равно будут еще какие морозы", - сообщил метеоролог.
https://ria.ru/20241201/zima-1986685389.html
https://ria.ru/20241120/zerno-1984733812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983788285_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_25f88889cf0a404630d2a5c3c43e5d90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Метеоролог спрогнозировал теплую зиму в России
Вильфанд: теплая погода этой зимой будет преобладать над сильными морозами