https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1986993833.html

Зеленский захотел пригласить Россию на второй "саммит мира"

Зеленский захотел пригласить Россию на второй "саммит мира" - РИА Новости, 03.12.2024

Зеленский захотел пригласить Россию на второй "саммит мира"

Владимир Зеленский пообещал, что пригласит российскую сторону для участия во втором так называемом "саммите мира" по Украине. Соответствующее заявление глава... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:01

2024-12-03T03:01

2024-12-03T03:01

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал, что пригласит российскую сторону для участия во втором так называемом "саммите мира" по Украине. Соответствующее заявление глава киевского режима сделал в интервью Kyodo News, видеозапись опубликована на YouTube-канале офиса Зеленского."Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры (западных стран. — Прим. ред.) хотели, чтобы на втором саммите была Россия. Мы их пригласим", — сказал Зеленский.Ранее постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов отмечал, что продвигаемый Киевом и Западом новый саммит по урегулированию украинского конфликта, в основе которого лежат известные и уже дискредитировавшие себя "формулы Зеленского", направлен на выдвижение ультиматумов в адрес России.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241202/kreml-1986975180.html

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