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Зеленский захотел пригласить Россию на второй "саммит мира" - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:01 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1986993833.html
Зеленский захотел пригласить Россию на второй "саммит мира"
Зеленский захотел пригласить Россию на второй "саммит мира" - РИА Новости, 03.12.2024
Зеленский захотел пригласить Россию на второй "саммит мира"
Владимир Зеленский пообещал, что пригласит российскую сторону для участия во втором так называемом "саммите мира" по Украине. Соответствующее заявление глава... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:01
2024-12-03T03:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал, что пригласит российскую сторону для участия во втором так называемом "саммите мира" по Украине. Соответствующее заявление глава киевского режима сделал в интервью Kyodo News, видеозапись опубликована на YouTube-канале офиса Зеленского."Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры (западных стран. — Прим. ред.) хотели, чтобы на втором саммите была Россия. Мы их пригласим", — сказал Зеленский.Ранее постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов отмечал, что продвигаемый Киевом и Западом новый саммит по урегулированию украинского конфликта, в основе которого лежат известные и уже дискредитировавшие себя "формулы Зеленского", направлен на выдвижение ультиматумов в адрес России.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241202/kreml-1986975180.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский захотел пригласить Россию на второй "саммит мира"

Зеленский в беседе с Kyodo News пообещал пригласить РФ на второй "саммит мира"

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал, что пригласит российскую сторону для участия во втором так называемом "саммите мира" по Украине. Соответствующее заявление глава киевского режима сделал в интервью Kyodo News, видеозапись опубликована на YouTube-канале офиса Зеленского.
"Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры (западных стран. — Прим. ред.) хотели, чтобы на втором саммите была Россия. Мы их пригласим", — сказал Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Ранее постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов отмечал, что продвигаемый Киевом и Западом новый саммит по урегулированию украинского конфликта, в основе которого лежат известные и уже дискредитировавшие себя "формулы Зеленского", направлен на выдвижение ультиматумов в адрес России.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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