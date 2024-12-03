https://ria.ru/20241203/zaharova-1987174336.html
Захарова спросила Прибалтику о санкциях против Южной Кореи
Захарова спросила Прибалтику о санкциях против Южной Кореи - РИА Новости, 03.12.2024
Захарова спросила Прибалтику о санкциях против Южной Кореи
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, будут ли Латвия, Литва и Эстония вводить санкции против Южной Кореи или ей повезет больше, чем РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:53
2024-12-03T18:53
2024-12-03T18:53
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, будут ли Латвия, Литва и Эстония вводить санкции против Южной Кореи или ей повезет больше, чем Грузии. Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Вход в парламент Южной Кореи заблокирован, доступ перекрыт даже для депутатов. "Что на этот счет решили Литва, Латвия и Эстония? Санкции будут вводить в отношении Сеула? Или Южной Корее повезет больше, чем Грузии?", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что Литва, Латвия и Эстония введут национальные санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии.
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в мире, южная корея, латвия, литва, мария захарова, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Латвия, Литва, Мария Захарова, Юн Сок Ель
Захарова спросила Прибалтику о санкциях против Южной Кореи
Захарова спросила, будут ли Латвия, Литва и Эстония вводить санкции против Сеула