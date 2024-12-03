Захарова предложила Хантеру Байдену кандидатуру для помощи зависимым
Захарова предложила сыну Байдена начать помощь зависимым людям с Зеленского
© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила Хантеру Байдену, который заявил, что посвятит жизнь людям с зависимостями после помилования, начать с Владимира Зеленского.
"Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям с зависимостями. Пусть начнет с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов", — написала она.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что помилование сына не входит в его планы. Дональд Трамп назвал решение о помиловании Хантера злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
В отношении же зависимости Зеленского ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выразил мнение, что Владимир Зеленский употребляет наркотики и у него сформировалась зависимость.