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Захарова предложила Хантеру Байдену кандидатуру для помощи зависимым - РИА Новости, 03.12.2024
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00:35 03.12.2024 (обновлено: 00:43 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/zaharova-1986988364.html
Захарова предложила Хантеру Байдену кандидатуру для помощи зависимым
Захарова предложила Хантеру Байдену кандидатуру для помощи зависимым - РИА Новости, 03.12.2024
Захарова предложила Хантеру Байдену кандидатуру для помощи зависимым
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила Хантеру Байдену, который заявил, что посвятит жизнь людям с зависимостями после РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T00:35
2024-12-03T00:43
в мире
россия
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калифорния
хантер байден
владимир зеленский
мария захарова
российская академия образования
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила Хантеру Байдену, который заявил, что посвятит жизнь людям с зависимостями после помилования, начать с Владимира Зеленского. "Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям с зависимостями. Пусть начнет с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов", — написала она. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что помилование сына не входит в его планы. Дональд Трамп назвал решение о помиловании Хантера злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. В отношении же зависимости Зеленского ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выразил мнение, что Владимир Зеленский употребляет наркотики и у него сформировалась зависимость.
https://ria.ru/20241202/bayden-1986785399.html
https://ria.ru/20241202/zakharova-1986798651.html
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в мире, россия, сша, калифорния, хантер байден, владимир зеленский, мария захарова, российская академия образования, российская академия наук
В мире, Россия, США, Калифорния, Хантер Байден, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Российская академия образования, Российская академия наук
Захарова предложила Хантеру Байдену кандидатуру для помощи зависимым

Захарова предложила сыну Байдена начать помощь зависимым людям с Зеленского

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила Хантеру Байдену, который заявил, что посвятит жизнь людям с зависимостями после помилования, начать с Владимира Зеленского.
"Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям с зависимостями. Пусть начнет с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов", — написала она.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Врун серийный". Помилованный Байденом Хантер собрался помогать наркоманам
Вчера, 05:45
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что помилование сына не входит в его планы. Дональд Трамп назвал решение о помиловании Хантера злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
В отношении же зависимости Зеленского ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выразил мнение, что Владимир Зеленский употребляет наркотики и у него сформировалась зависимость.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Захарова одной фразой отреагировала на решение Байдена о сыне
Вчера, 09:17
 
В миреРоссияСШАКалифорнияХантер БайденВладимир ЗеленскийМария ЗахароваРоссийская академия образованияРоссийская академия наук
 
 
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