https://ria.ru/20241203/zaharova-1986988364.html

Захарова предложила Хантеру Байдену кандидатуру для помощи зависимым

Захарова предложила Хантеру Байдену кандидатуру для помощи зависимым - РИА Новости, 03.12.2024

Захарова предложила Хантеру Байдену кандидатуру для помощи зависимым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила Хантеру Байдену, который заявил, что посвятит жизнь людям с зависимостями после РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T00:35

2024-12-03T00:35

2024-12-03T00:43

в мире

россия

сша

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хантер байден

владимир зеленский

мария захарова

российская академия образования

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила Хантеру Байдену, который заявил, что посвятит жизнь людям с зависимостями после помилования, начать с Владимира Зеленского. "Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям с зависимостями. Пусть начнет с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов", — написала она. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что помилование сына не входит в его планы. Дональд Трамп назвал решение о помиловании Хантера злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. В отношении же зависимости Зеленского ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выразил мнение, что Владимир Зеленский употребляет наркотики и у него сформировалась зависимость.

https://ria.ru/20241202/bayden-1986785399.html

https://ria.ru/20241202/zakharova-1986798651.html

россия

сша

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, калифорния, хантер байден, владимир зеленский, мария захарова, российская академия образования, российская академия наук