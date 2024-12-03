https://ria.ru/20241203/zaes-1987101320.html

Обвиняемый в покушении на теракт на ЗАЭС признал вину

Обвиняемый в покушении на теракт на ЗАЭС признал вину - РИА Новости, 03.12.2024

Обвиняемый в покушении на теракт на ЗАЭС признал вину

Сотрудник Запорожской АЭС Сергей Потынга, обвиняемый в покушении на теракт на атомной станции, когда там находились члены Международного агентства по атомной... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:55

2024-12-03T14:55

2024-12-03T14:55

украина

магатэ

запорожская аэс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Сотрудник Запорожской АЭС Сергей Потынга, обвиняемый в покушении на теракт на атомной станции, когда там находились члены Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда. Потынга обвиняется по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 3 статьи 30, пунктам "а", "б" части 3 статьи 205 (покушение на теракт) и части 4 статьи 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств). В октябре дело поступило в Южный окружной военный суд. Во вторник суд приступил к слушанию дела. Прокурор зачитал обвинительное заключение. "Да, признаю полностью", - сказал Потынг, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину. По данным следствия, Потынга, вступив в террористическое сообщество, созданное сотрудниками военной разведки Украины, в мае 2023 года собирал и передавал куратору данные об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, чтобы потом совершить там теракт для максимального ущерба "вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС". Для этого Потынга забрал из тайника взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма, которое потом установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили. В декабре 2023 года Потынгу задержали.

https://ria.ru/20241004/sk-1976320358.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, магатэ, запорожская аэс, происшествия