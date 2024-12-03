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Обвиняемый в покушении на теракт на ЗАЭС признал вину - РИА Новости, 03.12.2024
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14:55 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/zaes-1987101320.html
Обвиняемый в покушении на теракт на ЗАЭС признал вину
Обвиняемый в покушении на теракт на ЗАЭС признал вину - РИА Новости, 03.12.2024
Обвиняемый в покушении на теракт на ЗАЭС признал вину
Сотрудник Запорожской АЭС Сергей Потынга, обвиняемый в покушении на теракт на атомной станции, когда там находились члены Международного агентства по атомной... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:55
2024-12-03T14:55
украина
магатэ
запорожская аэс
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Сотрудник Запорожской АЭС Сергей Потынга, обвиняемый в покушении на теракт на атомной станции, когда там находились члены Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда. Потынга обвиняется по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 3 статьи 30, пунктам "а", "б" части 3 статьи 205 (покушение на теракт) и части 4 статьи 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств). В октябре дело поступило в Южный окружной военный суд. Во вторник суд приступил к слушанию дела. Прокурор зачитал обвинительное заключение. "Да, признаю полностью", - сказал Потынг, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину. По данным следствия, Потынга, вступив в террористическое сообщество, созданное сотрудниками военной разведки Украины, в мае 2023 года собирал и передавал куратору данные об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, чтобы потом совершить там теракт для максимального ущерба "вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС". Для этого Потынга забрал из тайника взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма, которое потом установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили. В декабре 2023 года Потынгу задержали.
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украина, магатэ, запорожская аэс, происшествия
Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Происшествия
Обвиняемый в покушении на теракт на ЗАЭС признал вину

Сотрудник Запорожской АЭС, обвиняемый в покушении на теракт, признал вину

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Сотрудник Запорожской АЭС Сергей Потынга, обвиняемый в покушении на теракт на атомной станции, когда там находились члены Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда.
Потынга обвиняется по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 3 статьи 30, пунктам "а", "б" части 3 статьи 205 (покушение на теракт) и части 4 статьи 222.1 (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств). В октябре дело поступило в Южный окружной военный суд. Во вторник суд приступил к слушанию дела. Прокурор зачитал обвинительное заключение.
"Да, признаю полностью", - сказал Потынг, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину.
По данным следствия, Потынга, вступив в террористическое сообщество, созданное сотрудниками военной разведки Украины, в мае 2023 года собирал и передавал куратору данные об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, чтобы потом совершить там теракт для максимального ущерба "вплоть до причинения смерти сотрудникам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС".
Для этого Потынга забрал из тайника взрывное устройство с тротилом массой до 1 килограмма, которое потом установил на днище автомобиля, на который ему указал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Однако владелец автомобиля обнаружил взрывное устройство, и его обезвредили. В декабре 2023 года Потынгу задержали.
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