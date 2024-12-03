https://ria.ru/20241203/yandeks-1987082369.html
В "Яндекс Go" теперь можно увидеть, из чего складывается цена на такси
В "Яндекс Go" теперь можно увидеть, из чего складывается цена на такси - РИА Новости, 03.12.2024
В "Яндекс Go" теперь можно увидеть, из чего складывается цена на такси
Сервис такси "Яндекс Go" добавил в приложение для основных тарифов возможность увидеть, из чего складывается стоимость каждой поездки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:28
2024-12-03T13:28
2024-12-03T13:28
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общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сервис такси "Яндекс Go" добавил в приложение для основных тарифов возможность увидеть, из чего складывается стоимость каждой поездки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Теперь пассажиры смогут увидеть, из чего складывается цена каждой поездки на такси, включая точный размер повышающего коэффициента во время высокого спроса. "Яндекс Go" добавил детализацию цены в приложение в ответ на просьбы пассажиров. Она формируется для каждой поездки и показывается до того, как пассажир закажет такси по выбранному маршруту", - говорится в сообщении. Данная опция доступна для тарифов "Эконом", "Комфорт", "Комфорт+", "Детский" и "Вместе", а воспользоваться ею могут все пользователи сервиса в России, уточнили в компании. "В детализации цены несколько блоков: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф – суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса, если она есть, и стоимость дополнительных опций, например за детское кресло или за перевозку животных", - добавили в пресс-службе. Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки.
https://ria.ru/20241129/gosduma-1986387039.html
https://ria.ru/20241104/taksi-1981747523.html
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россия, общество
В "Яндекс Go" теперь можно увидеть, из чего складывается цена на такси
"Яндекс Go" добавил в приложение детализацию цены каждой поездки на такси
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сервис такси "Яндекс Go" добавил в приложение для основных тарифов возможность увидеть, из чего складывается стоимость каждой поездки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Теперь пассажиры смогут увидеть, из чего складывается цена каждой поездки на такси, включая точный размер повышающего коэффициента во время высокого спроса. "Яндекс Go" добавил детализацию цены в приложение в ответ на просьбы пассажиров. Она формируется для каждой поездки и показывается до того, как пассажир закажет такси по выбранному маршруту", - говорится в сообщении.
Данная опция доступна для тарифов "Эконом", "Комфорт", "Комфорт+", "Детский" и "Вместе", а воспользоваться ею могут все пользователи сервиса в России
, уточнили в компании.
"В детализации цены несколько блоков: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф – суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса, если она есть, и стоимость дополнительных опций, например за детское кресло или за перевозку животных", - добавили в пресс-службе.
Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки.