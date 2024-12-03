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Более 10 человек пострадали при взрыве в жилом доме Азербайджана - РИА Новости, 03.12.2024
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07:54 03.12.2024 (обновлено: 08:02 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/vzryv-1987008353.html
Более 10 человек пострадали при взрыве в жилом доме Азербайджана
Более 10 человек пострадали при взрыве в жилом доме Азербайджана - РИА Новости, 03.12.2024
Более 10 человек пострадали при взрыве в жилом доме Азербайджана
В жилом доме в азербайджанском городе Сумгаит в 35 км от Баку произошел взрыв в результате утечки газа, госпитализированы 13 человек, один человек оказался под... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:54
2024-12-03T08:02
в мире
азербайджан
сумгаит
взрыв газа
мчс азербайджана
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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. В жилом доме в азербайджанском городе Сумгаит в 35 км от Баку произошел взрыв в результате утечки газа, госпитализированы 13 человек, один человек оказался под завалами, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана. "На горячую линию МЧС"112" поступила информация о взрыве в квартире на территории 13-го микрорайона города Сумгаит. Сразу же на место происшествия были направлены силы Государственной службы по защите от пожаров и спасательные службы особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Сумгаитского регионального центра. В результате происшествия один человек оказался под завалами, а 13 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении. По данным МЧС, погибших в результате происшествия нет. Территория взята под контроль, и полицейские продолжают эвакуацию жителей.
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в мире, азербайджан, сумгаит, взрыв газа, мчс азербайджана
В мире, Азербайджан, Сумгаит, взрыв газа, МЧС Азербайджана
Более 10 человек пострадали при взрыве в жилом доме Азербайджана

МЧС: 13 человек госпитализированы после взрыва газа жилом доме города Сумгаит

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. В жилом доме в азербайджанском городе Сумгаит в 35 км от Баку произошел взрыв в результате утечки газа, госпитализированы 13 человек, один человек оказался под завалами, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
"На горячую линию МЧС"112" поступила информация о взрыве в квартире на территории 13-го микрорайона города Сумгаит. Сразу же на место происшествия были направлены силы Государственной службы по защите от пожаров и спасательные службы особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Сумгаитского регионального центра. В результате происшествия один человек оказался под завалами, а 13 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, погибших в результате происшествия нет. Территория взята под контроль, и полицейские продолжают эвакуацию жителей.
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В миреАзербайджанСумгаитвзрыв газаМЧС Азербайджана
 
 
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