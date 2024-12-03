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Более 10 человек пострадали при взрыве в жилом доме Азербайджана

Более 10 человек пострадали при взрыве в жилом доме Азербайджана - РИА Новости, 03.12.2024

Более 10 человек пострадали при взрыве в жилом доме Азербайджана

В жилом доме в азербайджанском городе Сумгаит в 35 км от Баку произошел взрыв в результате утечки газа, госпитализированы 13 человек, один человек оказался под... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T07:54

2024-12-03T07:54

2024-12-03T08:02

в мире

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сумгаит

взрыв газа

мчс азербайджана

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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. В жилом доме в азербайджанском городе Сумгаит в 35 км от Баку произошел взрыв в результате утечки газа, госпитализированы 13 человек, один человек оказался под завалами, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана. "На горячую линию МЧС"112" поступила информация о взрыве в квартире на территории 13-го микрорайона города Сумгаит. Сразу же на место происшествия были направлены силы Государственной службы по защите от пожаров и спасательные службы особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Сумгаитского регионального центра. В результате происшествия один человек оказался под завалами, а 13 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении. По данным МЧС, погибших в результате происшествия нет. Территория взята под контроль, и полицейские продолжают эвакуацию жителей.

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в мире, азербайджан, сумгаит, взрыв газа, мчс азербайджана