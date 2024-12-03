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ВТБ: Адресная поддержка крупных проектов приобретает особую важность - РИА Новости, 03.12.2024
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16:27 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/vtb-1987123328.html
ВТБ: Адресная поддержка крупных проектов приобретает особую важность
ВТБ: Адресная поддержка крупных проектов приобретает особую важность - РИА Новости, 03.12.2024
ВТБ: Адресная поддержка крупных проектов приобретает особую важность
Адресная поддержка приоритетных инвестиционных проектов приобретает особую значимость в условиях высокого уровня ключевой ставки, который усиливает риски... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:27
2024-12-03T16:27
экономика
россия
виталий сергейчук
втб (банк)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Адресная поддержка приоритетных инвестиционных проектов приобретает особую значимость в условиях высокого уровня ключевой ставки, который усиливает риски пересмотра или ускоренного исчерпания лимитов программ льготного кредитования и субсидирования, говорится в отчете ВТБ Инфраструктурный Холдинг "Инструменты запуска инфраструктурных и промышленных проектов в условиях высоких ставок". "Наибольшие шансы на реализацию получают промышленные и инфраструктурные инициативы, которые соответствуют приоритетам государства: проекты технологического суверенитета, структурной адаптации экономики, импортозамещения, модернизации ЖКХ, создания туристической инфраструктуры и обновления общественного транспорта", - подчеркивается в сообщении банка. При этом, по мнению аналитиков ВТБ, проекты в других секторах также могут получить финансовую поддержку, если они одновременно обладают коммерческой привлекательностью, экономической эффективностью и социальной значимостью. "В условиях повышения ключевой ставки возрастает роль фондов и институтов развития. Эффективное использование уже зарекомендовавших себя инструментов, таких как Фабрика проектного финансирования, будет способствовать запуску инфраструктурных и промышленных проектов даже в условиях дорогого финансирования. Это, в свою очередь, помогает достижению целей национальных проектов", - отмечает член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Значимым инструментом финансирования модернизации транспортных, коммунальных и социальных объектов остаются инфраструктурные облигации, выпускаемые ДОМ.РФ. Объем привлеченных через них средств может вырасти до 200 миллиардов рублей в течение года, указывается в отчете. Кроме того, Фонд национального благосостояния продолжает оставаться важным источником поддержки для государственных компаний, фондов, институтов развития и крупных промышленных проектов. Для компаний, выпускающих облигации сроком размещения более пяти лет, наиболее выгодным решением остаются форматы "клубного финансирования" или использование субсидий для снижения ставок. Привязка уровня ставки к альтернативным параметрам — таким как доходность ОФЗ, динамика биржевых индексов или стоимость квадратного метра недвижимости — также обсуждается, хотя подобные инструменты пока остаются редкими, констатируют аналитики ВТБ. Механизмы соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также территории с преференциальными режимами помогают инвесторам снижать финансовую нагрузку за счет компенсации инфраструктурных затрат, налоговых и административных льгот, а также доступа к существующим инженерным сетям. Наибольшая активность наблюдается в рамках ОЭЗ промышленно-производственного и технико-внедренческого типов, в проектах добывающей промышленности и сельского хозяйства, на которые приходится около половины всех заключенных соглашений, резюмировали в ВТБ.
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экономика, россия, виталий сергейчук, втб (банк)
Экономика, Россия, Виталий Сергейчук, ВТБ (банк)
ВТБ: Адресная поддержка крупных проектов приобретает особую важность

ВТБ: особую важность приобретает адресная поддержка инвестиционных проектов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛогтип банка "ВТБ"
Логтип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Адресная поддержка приоритетных инвестиционных проектов приобретает особую значимость в условиях высокого уровня ключевой ставки, который усиливает риски пересмотра или ускоренного исчерпания лимитов программ льготного кредитования и субсидирования, говорится в отчете ВТБ Инфраструктурный Холдинг "Инструменты запуска инфраструктурных и промышленных проектов в условиях высоких ставок".
"Наибольшие шансы на реализацию получают промышленные и инфраструктурные инициативы, которые соответствуют приоритетам государства: проекты технологического суверенитета, структурной адаптации экономики, импортозамещения, модернизации ЖКХ, создания туристической инфраструктуры и обновления общественного транспорта", - подчеркивается в сообщении банка.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
ВТБ: потенциал льготного кредитования инфраструктуры и индустрии не раскрыт
Вчера, 16:22
При этом, по мнению аналитиков ВТБ, проекты в других секторах также могут получить финансовую поддержку, если они одновременно обладают коммерческой привлекательностью, экономической эффективностью и социальной значимостью.
"В условиях повышения ключевой ставки возрастает роль фондов и институтов развития. Эффективное использование уже зарекомендовавших себя инструментов, таких как Фабрика проектного финансирования, будет способствовать запуску инфраструктурных и промышленных проектов даже в условиях дорогого финансирования. Это, в свою очередь, помогает достижению целей национальных проектов", - отмечает член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
Значимым инструментом финансирования модернизации транспортных, коммунальных и социальных объектов остаются инфраструктурные облигации, выпускаемые ДОМ.РФ. Объем привлеченных через них средств может вырасти до 200 миллиардов рублей в течение года, указывается в отчете.
Кроме того, Фонд национального благосостояния продолжает оставаться важным источником поддержки для государственных компаний, фондов, институтов развития и крупных промышленных проектов.
Для компаний, выпускающих облигации сроком размещения более пяти лет, наиболее выгодным решением остаются форматы "клубного финансирования" или использование субсидий для снижения ставок. Привязка уровня ставки к альтернативным параметрам — таким как доходность ОФЗ, динамика биржевых индексов или стоимость квадратного метра недвижимости — также обсуждается, хотя подобные инструменты пока остаются редкими, констатируют аналитики ВТБ.
Механизмы соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также территории с преференциальными режимами помогают инвесторам снижать финансовую нагрузку за счет компенсации инфраструктурных затрат, налоговых и административных льгот, а также доступа к существующим инженерным сетям. Наибольшая активность наблюдается в рамках ОЭЗ промышленно-производственного и технико-внедренческого типов, в проектах добывающей промышленности и сельского хозяйства, на которые приходится около половины всех заключенных соглашений, резюмировали в ВТБ.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В ВТБ предложили альтернативу повышению ключевой ставки
Вчера, 10:37
 
ЭкономикаРоссияВиталий СергейчукВТБ (банк)
 
 
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