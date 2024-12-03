https://ria.ru/20241203/vtb-1987122073.html
ВТБ: потенциал льготного кредитования инфраструктуры и индустрии не раскрыт
ВТБ: потенциал льготного кредитования инфраструктуры и индустрии не раскрыт - РИА Новости, 03.12.2024
ВТБ: потенциал льготного кредитования инфраструктуры и индустрии не раскрыт
Потенциал льготных корпоративных заимствований для развития инфраструктуры и промышленности пока полностью не раскрыт, при этом такое кредитование может нести... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:22
2024-12-03T16:22
2024-12-03T16:22
экономика
ипотека
виталий сергейчук
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
втб (банк)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Потенциал льготных корпоративных заимствований для развития инфраструктуры и промышленности пока полностью не раскрыт, при этом такое кредитование может нести меньшие риски для инфляции и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, считают аналитики ВТБ. Как указывается в отчете ВТБ Инфраструктурный Холдинг "Инструменты запуска инфраструктурных и промышленных проектов в условиях высоких ставок", по состоянию на середину 2024 года объем льготных кредитов в экономике составлял 14 триллионов рублей или 11% всего портфеля кредитов физическим и юридическим лицам. Большая часть приходится на льготные ипотечные заимствования и льготные кредиты АПК и организациям малого и среднего бизнеса. Льготный портфель остальных компаний реального сектора, относительно крупных и не занятых в сфере сельского хозяйства, составляет лишь 1,1-1,2 триллиона рублей Это меньше, чем в середине 2023 года (более 1,5 триллиона рублей), отметили в ВТБ. По оценке члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, льготное кредитование инфраструктуры и промышленности создает меньшие риски для проводимой регулятором денежно-кредитной политики, а в некоторых случаях даже замедляет инфляцию, например, при росте производительности труда. "Ежегодную потребность в кредитовании запускаемых концессионных и ГЧП-проектов можно оценить в среднем в 550-750 миллиардов рублей без учета ВСМ. Это около 1% портфеля корпоративных кредитов реального сектора. Удержание этого уровня и даже его повышение в полтора – два раза с помощью льготного кредитования или других мер не создаст больших рисков, но при этом будет способствовать социально-экономическому развитию и росту инвестиционной привлекательности территорий", - приводятся в сообщении слова Сергейчука. Наиболее активно в инфраструктуре через специализированные программы льготного кредитования финансируются строительство и модернизация коммунальных объектов (через Фонд развития территорий за счет займа в 150 миллиардов рублей у ФНБ) и создание туристической и гостиничной инфраструктуры (через Минэкономразвития и уполномоченные банки). Льготное кредитование в транспортной отрасли отсутствует в виде отдельной программы и периодически идет по линии крупнейших госкомпаний, а также частично через другие инструменты (кредитование за счет средств от инфраструктурных облигаций). По мнению аналитиков ВТБ, для отдельных транспортных отраслей такие программы необходимы, например, в автодорожной сфере они могут обеспечить высокий мультипликативный эффект и стимулировать развитие других, в том числе социально-значимых направлений.
https://ria.ru/20241203/rubl-1987030386.html
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экономика, ипотека, виталий сергейчук, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), втб (банк)
Экономика, Ипотека, Виталий Сергейчук, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ВТБ (банк)
ВТБ: потенциал льготного кредитования инфраструктуры и индустрии не раскрыт
Аналитики ВТБ: потенциал льготного кредитования инфраструктуры пока не раскрыт
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Потенциал льготных корпоративных заимствований для развития инфраструктуры и промышленности пока полностью не раскрыт, при этом такое кредитование может нести меньшие риски для инфляции и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, считают аналитики ВТБ.
Как указывается в отчете ВТБ Инфраструктурный Холдинг "Инструменты запуска инфраструктурных и промышленных проектов в условиях высоких ставок", по состоянию на середину 2024 года объем льготных кредитов в экономике составлял 14 триллионов рублей или 11% всего портфеля кредитов физическим и юридическим лицам. Большая часть приходится на льготные ипотечные заимствования и льготные кредиты АПК и организациям малого и среднего бизнеса.
Льготный портфель остальных компаний реального сектора, относительно крупных и не занятых в сфере сельского хозяйства, составляет лишь 1,1-1,2 триллиона рублей Это меньше, чем в середине 2023 года (более 1,5 триллиона рублей), отметили в ВТБ.
По оценке члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, льготное кредитование инфраструктуры и промышленности создает меньшие риски для проводимой регулятором денежно-кредитной политики, а в некоторых случаях даже замедляет инфляцию, например, при росте производительности труда.
"Ежегодную потребность в кредитовании запускаемых концессионных и ГЧП-проектов можно оценить в среднем в 550-750 миллиардов рублей без учета ВСМ. Это около 1% портфеля корпоративных кредитов реального сектора. Удержание этого уровня и даже его повышение в полтора – два раза с помощью льготного кредитования или других мер не создаст больших рисков, но при этом будет способствовать социально-экономическому развитию и росту инвестиционной привлекательности территорий", - приводятся в сообщении слова Сергейчука.
Наиболее активно в инфраструктуре через специализированные программы льготного кредитования финансируются строительство и модернизация коммунальных объектов (через Фонд развития территорий за счет займа в 150 миллиардов рублей у ФНБ) и создание туристической и гостиничной инфраструктуры (через Минэкономразвития и уполномоченные банки). Льготное кредитование в транспортной отрасли отсутствует в виде отдельной программы и периодически идет по линии крупнейших госкомпаний, а также частично через другие инструменты (кредитование за счет средств от инфраструктурных облигаций). По мнению аналитиков ВТБ, для отдельных транспортных отраслей такие программы необходимы, например, в автодорожной сфере они могут обеспечить высокий мультипликативный эффект и стимулировать развитие других, в том числе социально-значимых направлений.