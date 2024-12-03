https://ria.ru/20241203/vtb-1987030205.html
ВТБ рассказал, когда стоит ожидать пика ставок по вкладам
ВТБ рассказал, когда стоит ожидать пика ставок по вкладам - РИА Новости, 03.12.2024
ВТБ рассказал, когда стоит ожидать пика ставок по вкладам
Пик ставок по вкладам в России придется на предстоящую зиму, когда они могут вырасти до 25%, такую оценку дал ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:36
2024-12-03T10:36
2024-12-03T11:45
экономика
ипотека
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центральный банк рф (цб рф)
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пик ставок по вкладам в России придется на предстоящую зиму, когда они могут вырасти до 25%, такую оценку дал ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!". "Пик ставок по депозитам в России придется на предстоящую зиму. Сейчас средние максимальные ставки у основных банков уже превысили 20%, а к концу года могут достичь 21-22%. В следующем году банки уже не будут повышать ставки столь же значительно", - говорится в сообщении банка со ссылкой на слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. Ставки по вкладам, как отмечается в сообщении, на протяжении всего 2024 года держатся в России на максимальном уровне, что обусловлено рекордной ключевой ставкой ЦБ. По оценке аналитиков ВТБ, текущие темпы инфляции остаются высокими, и если ситуация принципиально не изменится, то регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и в конце декабря повысить ставку вплоть до 23%. Банки будут реагировать на такое решение, доведя средние ставки привлечения до 21-22% годовых, а лучшие акционные условия – до 24-25% годовых. "В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19-20% с лучшими предложениями в районе 23-24%, иногда – 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться", - приводятся в сообщении слова Горшкова. В четвертом квартале банки сместили максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные (от 6 месяцев до 1 года) и долгосрочные (от 1 года до 3 лет). Доля таких вкладов в ВТБ держится на уровне рынка – 66%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка на текущий момент составляет лишь 13%. Самая высокая ставка в ВТБ установлена по депозитам на год – до 24% годовых, по вкладам для участников программы долгосрочных сбережений – до 30%. Максимальная ставка по накопительному ВТБ-счету достигла 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и 22% годовых при начислении процентов на ежедневный остаток.
https://ria.ru/20241203/vtb-1987026045.html
https://ria.ru/20241202/vtb-1986810445.html
https://ria.ru/20241202/stavka-1986816179.html
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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
ВТБ рассказал, когда стоит ожидать пика ставок по вкладам
ВТБ: ставки по вкладам могут вырасти до 25 процентов предстоящей зимой
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пик ставок по вкладам в России придется на предстоящую зиму, когда они могут вырасти до 25%, такую оценку дал ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!".
"Пик ставок по депозитам в России
придется на предстоящую зиму. Сейчас средние максимальные ставки у основных банков уже превысили 20%, а к концу года могут достичь 21-22%. В следующем году банки уже не будут повышать ставки столь же значительно", - говорится в сообщении банка со ссылкой на слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
Ставки по вкладам, как отмечается в сообщении, на протяжении всего 2024 года держатся в России на максимальном уровне, что обусловлено рекордной ключевой ставкой ЦБ
. По оценке аналитиков ВТБ, текущие темпы инфляции остаются высокими, и если ситуация принципиально не изменится, то регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и в конце декабря повысить ставку вплоть до 23%. Банки будут реагировать на такое решение, доведя средние ставки привлечения до 21-22% годовых, а лучшие акционные условия – до 24-25% годовых.
"В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19-20% с лучшими предложениями в районе 23-24%, иногда – 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться", - приводятся в сообщении слова Горшкова.
В четвертом квартале банки сместили максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные (от 6 месяцев до 1 года) и долгосрочные (от 1 года до 3 лет). Доля таких вкладов в ВТБ держится на уровне рынка – 66%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка на текущий момент составляет лишь 13%.
Самая высокая ставка в ВТБ установлена по депозитам на год – до 24% годовых, по вкладам для участников программы долгосрочных сбережений – до 30%. Максимальная ставка по накопительному ВТБ-счету достигла 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и 22% годовых при начислении процентов на ежедневный остаток.