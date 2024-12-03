https://ria.ru/20241203/vtb-1987026045.html

ВТБ назвал самые распространенные схемы инвестиционного мошенничества

ВТБ назвал самые распространенные схемы инвестиционного мошенничества - РИА Новости, 03.12.2024

ВТБ назвал самые распространенные схемы инвестиционного мошенничества

Наиболее распространенными схемами в сфере инвестиций за последний год стали фейковые инвестиционные платформы, мошенническое восстановление потерянных активов... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:09

2024-12-03T10:09

2024-12-03T11:45

экономика

технологии

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наиболее распространенными схемами в сфере инвестиций за последний год стали фейковые инвестиционные платформы, мошенническое восстановление потерянных активов и установка программ для удаленного доступа якобы с целью предоставления консультации, сообщила пресс-служба ВТБ. "ВТБ определил три самые распространенные мошеннические схемы, связанные с инвестиционной сферой. За последний год количество обращений клиентов по этой тематике возросло на треть. Чаще всего злоумышленники создают инвестиционные платформы, которые копируют реальные финансовые организации", - говорится в сообщении банка в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Так, действуя по схеме с фейковыми инвестиционными платформами, злоумышленники запускают сайты и приложения, копирующие известные финансовые организации, обещая "нереалистично высокую доходность". Под видом персональных консультантов они связываются с потенциальными клиентами и просят открыть "инвестиционный счет". Нередко злоумышленники отправляют фотографии, на которых отображается псевдодоходность, доступная для снятия. Схема "восстановление потерянных активов" нацелена на тех, кто ранее уже стал жертвой мошенников. Аферисты представляются сотрудниками государственных органов или юридических фирм и обещают помочь вернуть утраченные средства за предоплату, в результате жертва теряет еще больше денег. При использовании еще одной схемы мошенники под предлогом установки "аналитического софта" или помощи в инвестициях предлагают загрузить на устройства программы для удаленного доступа. После этого они получают доступ к личным счетам жертвы и могут похитить средства или оформить кредит на ее имя. "На фоне роста доходности по сбережениям злоумышленники используют доверие людей к инвестиционным инструментам. Все чаще они применяют сложные схемы, в том числе связанные с покупкой криптовалюты. Создают фейковые платформы и приложения, демонстрируют графики с мнимой прибылью и даже позволяют жертвам временно вывести небольшие средства, чтобы убедить их в "безопасности" вложений. Такие схемы могут длиться месяцами, нанося жертве значительный финансовый ущерб", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова. Как подчеркнул топ-менеджер, важно помнить, что гарантия подобного "сверхдохода" - главный признак мошенничества. Также он рекомендует прежде чем вкладывать деньги, проверять лицензии компании и не действовать по указаниям незнакомцев, будь то перевод средств или установка неизвестных приложений.

https://ria.ru/20241203/moshennichestvo-1986992591.html

https://ria.ru/20241203/moshennichestvo-1987014677.html

https://ria.ru/20241112/vtb-1983215671.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии